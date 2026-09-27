Vrščankama drugo mesto za najlepši štand

Članice Udruženja žena „Vrščanke“ iz Vršca ostvarile su zapažen uspeh na manifestaciji „Miholjski susreti sela“ u Opovu, gde su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojile visoko drugo mesto za najlepši štand.

Članice Udruženja žena „Vrščanke“ iz Vršca ostvarile su zapažen uspeh na manifestaciji „Miholjski susreti sela“ u Opovu, gde su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojile visoko drugo mesto za najlepši štand.

Ova tradicionalna manifestacija okupila je brojna udruženja i izlagače iz celog regiona, a vredne Vrščanke su još jednom na najlepši način reprezentovale svoj grad, tradiciju i bogatu domaću radinost.

Štand udruženja iz Vršca privukao je veliku pažnju kako posetilaca, tako i stručnog žirija, a iza ovog priznanja stoji ogroman trud, rad i kreativnost svih članica.

Spoj truda, ljubavi i banatske tradicije

Prikazujući autentične rukotvorine i tradicionalne domaće proizvode, „Vrščanke“ su u svoj izložbeni prostor utkale mnogo ljubavi i pažnje prema detaljima. Žiri je prepoznao estetiku i trud koji su uloženi u očuvanje kulturne baštine, te im je s pravom pripalo drugo mesto i srebrna medalja u kategoriji najuređenijeg štanda.

Iz udruženja su nakon proglašenja pobednika izrazili veliko zadovoljstvo učešćem i postignutim rezultatom, šaljući poruku zahvalnosti domaćinima i sopstvenom timu.

„Naše udruženje žena sa zadovoljstvom je učestvovalo na manifestaciji u Opovu. Sa puno truda i ljubavi predstavile smo naš rad, tradiciju i domaću radinost. Posebno smo ponosne na osvojeno drugo mesto za najlepši štand. Veliko hvala organizatorima na divnom druženju, kao i svim našim članicama na trudu i zajedništvu“, poručile su ponosne „Vrščanke“. Ova nagrada predstavlja još jedan vetar u leđa za udruženje koje nastavlja aktivno da promoviše žensko stvaralaštvo i kulturno nasleđe Vršca na manifestacijama širom Vojvodine.

(Pančevac/S.L)