Zajedno do vrha: Prvaci vršačke škole osvojili Breg

VRŠAC – Pod sloganom „Zajedno je svaki korak lakši“, učenici prvih razreda svih obrazovnih profila Poljoprivredne škole „Vršac“ uspešno su realizovali pešačku turu od školske zgrade do Male crkvice na Vršačkom bregu.

Ova jesenja aktivnost sprovedena je u okviru Godišnjeg plana rada škole za tekuću školsku godinu.

Akciju je već drugu godinu zaredom organizovao Aktiv profesora fizičkog vaspitanja, sa jasnim ciljem koji prevazilazi klasičnu šetnju u prirodi. Boravak na svežem vazduhu iskorišćen je kako bi se učenici koji su tek seli u srednjoškolske klupe međusobno bolje upoznali, povezali i kroz zajedničko druženje izgradili preko potreban timski duh, solidarnost i osećaj pripadnosti novoj sredini.

Tokom uspona ka jednom od najlepših simbola Vršca, bilo je mnogo mesta za razgovor, smeh i međusobno pomaganje na strmijim delovima staze. Iz škole ističu da kroz ovakve vanredne aktivnosti najmlađi đaci praktično shvataju da obrazovanje nije vezano isključivo za učionicu, već da je škola mesto gde se neguju poverenje, stvaraju prva iskrena prijateljstva i grade uspomene za ceo život.

Poljoprivredna škola u Vršcu još jednom je na delu pokazala da uspešno sprovodi svoju misiju institucije u kojoj se, kako sami poručuju, „znanje neguje, ubira i vredi“, postavljajući čvrste temelje za uspešno školovanje nove generacije učenika.

(Pančevac/S.L)