Puna zelena pijaca: Krenula sezona zimnice

PANČEVO – Sa početkom septembra na pančevačkoj zelenoj pijaci naglo raste interesovanje građana za pripremu domaće zimnice, zbog čega crvena paprika ove sedmice ubedljivo predvodi listu najtraženijih poljoprivrednih proizvoda. Pijačne tezge nude izuzetno bogatu i raznovrsnu ponudu sezonskog povrća, dok iskusni kupci već uveliko selektuju najbolje zrele i mesnate plodove za pripremu tradicionalnog ajvara, turšije i drugih nezaobilaznih jesenjih specijaliteta.

Prodavci na pančevačkoj pijaci potvrđuju da je sezona nabavke uveliko otvorena i naglašavaju da se među kupcima već jasno izdvajaju najpopularnije sorte koje diktiraju tempo prodaje na tezgama.

„Najviše se traži crvena paprika, paradajz, kornišon, somborka, paradajz-paprika“, objašnjavaju iskusni pijačni prodavci.

Kada je reč o pravljenju vrhunskog domaćeg ajvara, pravilna selekcija povrća predstavlja ključni korak. Prednost uvek imaju zreli i mesnati plodovi, a među sortama koje se tradicionalno koriste na ovim prostorima, posebno se izdvaja jedna vrsta.

„Prava paprika je kurtovka za ajvar. Za pečenje je najbolja jer nije puna sa vodom“, naglašavaju povrtari sa pančevačke pijace.

Iskusni povrtari objašnjavaju da ova sorta ima ogromnu prednost u odnosu na druge jer su njeni plodovi prirodno zreli, mesnati i, što je najvažnije za pečenje i mlevenje, ne sadrže preveliku količinu vode. Priprema hrane za predstojeću zimu predstavlja tradiciju i lep običaj koji se i dalje sa velikom pažnjom čuva i neguje u brojnim domaćinstvima širom južnog Banata.

Sa dolaskom septembarskih dana, pijačni platoi ponovo postaju glavno mesto susreta i potrage za najkvalitetnijim sastojcima. Pravi kulinarski špic i glavni deo sezone pečenja paprika i kuvanja ajvara očekuju se već tokom predstojeće nedelje, kada će miris prepoznatljivog banatskog specijaliteta tradicionalno ispuniti pančevačka dvorišta i terase.

(Pančevac/S.L)