Debeljača 6. oktobra bez struje zbog radova na elektromreži

Prema informacijama na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije, za sutra 06. oktobar, najavljeno je isključenje električne energije u Debeljači, u periodu od 8.30 do 14.30 časova, zbog radova na elektromreži.

Kako je najavljeno, prekid u isporuci električne energije odnosiće se na celo naseljeno mesto Debeljača, a normalizacija snabdevanja očekuje se po njihovom završetku.

Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da tokom trajanja radova budu oprezni i da, u skladu sa mogućnostima, na vreme preduzmu mere kako bi izbegli eventualne neprijatnosti. Građanima se savetuje da pre početka prekida isključe električne uređaje i aparate iz struje, posebno računare, televizore i druge osetljive uređaje, kako bi ih zaštitili od mogućih naponskih udara prilikom ponovnog uspostavljanja snabdevanja.

Preporučuje se i da se unapred obezbedi dovoljno vode, kao i da se napune mobilni telefoni i drugi uređaji koji mogu biti potrebni tokom višesatnog prekida. Po završetku radova, građanima se savetuje da električne uređaje uključuju postepeno i da provere da li je snabdevanje stabilizovano.

(RTV Kovačica)