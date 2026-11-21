Žene preduzetnice u Vojvodini najčešće se opredeljuju za trgovinu, uslužne delatnosti, stručne i poslovne usluge, ali sve više ih ima i u proizvodnji, preradi hrane, turizmu i informacionim tehnologijama.

Iako su mali porodični poslovi i dalje važan deo ženskog preduzetništva, poslednjih godina primetan je pomak ka delatnostima koje zahtevaju specijalizovana znanja i donose veću dodatu vrednost, piše Dnevnik.rs.

U Vojvodini se, uz tradicionalne delatnosti, sve više razvijaju i poslovi povezani sa poljoprivredom i prehrambenom industrijom.

Trgovina je tradicionalno jedna od najzastupljenijih oblasti. U njoj žene pokreću prodavnice, butike, specijalizovane radnje i internet-prodaju, dok su u uslužnom sektoru prisutne u širokom rasponu poslova – od frizerskih i kozmetičkih salona, knjigovodstvenih agencija i obrazovanja do konsaltinga, marketinga i različitih profesionalnih usluga. U Vojvodini se, uz tradicionalne delatnosti, sve više razvijaju i poslovi povezani sa poljoprivredom i prehrambenom industrijom. Preduzetnice pokreću proizvodnju domaće hrane, preradu voća i povrća, izradu prirodne kozmetike, proizvodnju meda i drugih lokalnih proizvoda. Posebnu priliku predstavljaju autentični proizvodi koji se, uz dobro osmišljen brend i internet-prodaju, mogu plasirati i van lokalnog tržišta.

Sve veći prostor otvara se i za seoski turizam, ugostiteljstvo, kreativne delatnosti i digitalne usluge. Novi Sad kao regionalni poslovni i obrazovni centar pruža mogućnosti za razvoj knjigovodstvenih, marketinških, IT i konsultantskih agencija, dok žene u manjim sredinama sve češće koriste internet kako bi svoje proizvode i usluge ponudile kupcima širom Srbije.

Zanimljivo je da se struktura ženskog preduzetništva menja.

Raznovrsnost poslova kojima se bave pokazuje da žensko preduzetništvo više nije ograničeno na tradicionalne delatnosti. Od malih radionica i porodičnih proizvodnji do kompanija koje nude stručne i digitalne usluge, preduzetnice sve više postaju važan deo privrednog razvoja Vojvodine.

(Dnevnik.rs/D.U.)