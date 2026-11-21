Priča o Ramskoj tvrđavi i burnoj prošlosti ovog kraja dobila je novi scenski zamah, „Ramski košavski vremeplov“ započeo je turneju po okolnim mestima, a prvi susret sa publikom održan je u Narodnoj biblioteci u Beloj Crkvi.

U Narodnoj biblioteci opštine Bela Crkva publika je kroz spoj istorije i pozorišnog izraza upoznala nasleđe Ramske tvrđave i čitavog podunavskog kraja, prenosi RTV Pančevo.

Dinamična smena epoha i živa igra približili su zavičajnu baštinu kako mlađoj publici, tako i ljubiteljima tradicije. O konceptu „Ramskog košavskog vremeplova“, koji kroz dramski pristup oživljava stvarne istorijske ličnosti vezane za Ramsku tvrđavu, govorio je turistički vodič i glumac Ilija Jacanović.

Na putovanju koje su na nesvakidašnji način priredili publici glumci su prikazali različita istorijska razdoblja od drevnih korena i antike, preko burnih vekova i smena carstava, do vremena koje je oblikovalo identitet ovog prostora i ličnosti koje su ostavile neizbrisiv trag. Ideja predstave je da gledaoce motiviše na posetu Ramskoj tvrđavi i da im približi njene istorijske i turističke sadržaje koje mogu istražiti na samom mestu.

Ramski košavski vremeplov izvodi se za posetioce tvrđave svake nedelje u 11 časova, od početka letnje sezone 1. maja do njenog zatvaranja 1. oktobra. Za organizovane grupe moguće je ugovoriti i poseban termin izvođenja. Tokom zimske pauze ekipa programa gostuje u drugim gradovima, gde kroz scenski prikaz približava publici burnu istoriju Ramske tvrđave i poziva ih da posete ovaj lokalitet na Dunavu.

(RTV Pančevo)