Pančevci masovno iskoristili priliku za besplatne preglede

„U Osnovnoj školi ’Branko Radičević’ sugrađani su mogli da bez zakazivanja obave preventivne preglede i konsultacije“, potvrdila je medicinska sestra Nevena Ćirka.

Akcija Doma zdravlja Pančevo pod nazivom „Uhvati ritam srca“ nastavljena je u Osnovnoj školi „Branko Radičević“, gde su građani bez zakazivanja mogli da provere zdravstveno stanje i procene rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti o ranoj detekciji i prevenciji bolesti srca i krvnih sudova, a organizatori su posebno fokusirani na zaposlene sugrađane koji često nemaju vremena za lekarske preglede.

Medicinsko osoblje je obavljalo preventivne preglede i pružalo stručne konsultacije na licu mesta.

„U Osnovnoj školi ’Branko Radičević’ sugrađani su mogli da bez zakazivanja obave preventivne preglede i konsultacije“, potvrdila je medicinska sestra Nevena Ćirka.

Lekari upozoravaju da je pravovremena kontrola ključna za očuvanje zdravlja, posebno kod građana koji su u stalnom pokretu i pod stresom.

„Prioritet je približavanje radnoj populaciji, jer oni često usled manjka slobodnog vremena zanemaruju simptome kardiovaskularnih, ali i drugih, bolesti“, naglasila je doktorka Dragana Pešić Milošević.

Uprava škole je sa zadovoljstvom ustupila prostor za ovu humanu i važnu akciju, prepoznajući njen značaj za celu lokalnu zajednicu.

„Veoma mi je drago što je naša škola domaćin ove akcije“, istakla je Nataša Valešinski, direktorka OŠ „Branko Radičević“.

Nakon uspešnih manifestacija u Narodnoj bašti krajem septembra i u Poljoprivrednoj školi „Josif Pančić“ 1. oktobra, Dom zdravlja Pančevo najavljuje novi susret sa građanima. Naredna akcija zakazana je za subotu, 10. oktobar, na ulazu u Zelenu pijacu, u periodu od 9 do 12 sati.

(Pančevac/RTV Pančevo)