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Nove cene goriva: Nema promena narednih nedelju dana

12:54

09.10.2026

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Foto: Pixabay

U narednih sedam dana benzin će koštati kao i prethodne sedmice – 207 dinara po litru, a evrodizel 236 dinara za litar.

Cene goriva će i u narednih sedam dana ostati nepromenjene.

Benzin će i u narednih sedam dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Vlada Srbije je na još nedelju dana produžila smanjenje akciza na naftne derivate za 25 odsto.

Smanjenje akciza biće na snazi do 18. oktobra.

(RTS)

Tagovi

benzin cene goriva dizel gorivo

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