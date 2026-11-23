Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić izjavio je posle današnjih konsultacija u parlamentu da opozicija neće voditi nijedan skupštinski odbor i dodao da ne vidi zašto bi onda učestvovali u radu odbora, ali da će odluku o tome doneti sutra.

On je dodao i da misli da će odluka biti da ne učestvuju u radu odbora na ovakav, kako je rekao, ponižavajući način.

Vučić je rekao da su konsultacije trajale kratko, a predstavnici vlasti su, kako je rekao, predočili svoj plan, a to je da članstvo u odborima bude srazmerno broju narodnih poslanika.

„Na naše pitanje koliko odbora od 19, ukupno je 20, računajući Odbor za prava deteta, gde Odbor za prava deteta po funkciji vodi predsednik Narodne skupštine, dakle od ovih 19, pitali smo koliko odbora pripada opoziciji i koliko odbora pripada listi Ujedinjena Srbija, odnosno koliko tih odbora mogu da vode ljudi sa liste Ujedinjena Srbija. Dobili smo odgovor: nijedan“, rekao je Vučić novinarima u parlamentu.

On je dodao da su, posle izbora potpredsednika Narodne skupštine, u kojima su svi, od prvog do poslednjeg, predstavnici vlasti, sada dobili odgovor da suštinski predstavnici opozicije ne mogu da vode nijedan odbor, ističući da se to nije dogodilo u poslednjih 35 godina.

„Mi smo rekli da ćemo do sutra dostaviti konačan odgovor hoćemo li uopšte učestvovati u radu odbora, ali smatramo da to nema nikakvog smisla, baš nikakvog, ako neko na takav način misli da može da ponižava, ponižava građane Srbije koji su za nas glasali, i da može da kaže: nemate ni potpredsednike, nemate ni predsednike odbora“, rekao je Vučić.

On je dodao da ne vidi zašto bi uopšte u tome učestvovali.

„To će biti jedini parlament u svetu u kome su predsednik i potpredsednici svi iz iste stranke, gde su predsednici odbora svi pripadnici režima, ili će dati nekoj od manjinskih stranaka da upravljaju jednim ili dva odbora, a predstavnici opozicije neće dobiti ništa“, rekao je Vučić.

On je ocenio da je sad jasno da sve što su predstavnici Studentske liste pričali o institucijama, demokratiji i svemu drugom, je bila laž.

„Niti demokratije, niti institucija, već samo revolucionarni teror. Mi ćemo sutra doneti konačnu odluku, ali najverovatnije da uopšte nećemo učestvovati u radu odbora. Mislim da će odluka biti gotovo jednoglasna ili gotovo jedinstvena da ne učestvujemo u radu odbora na ovakav ponižavajući način“, rekao je Vučić.

Dodao je da, ako neki drugi pokušavaju da gaze po vama, ne možete da mu se priključite.

“Nema baš mnogo smisla, posebno što ovde nije reč o vama i ovde nije reč o našoj poslaničkoj grupi, ovde je reč o građanima Srbije. Oni gaze građane Srbije koji nisu glasali za njih“, kazao je Vučić.

(Tanjug)