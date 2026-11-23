Jak vetar i nepovoljni vremenski uslovi uticali su na ovogodišnje „Dane pečenja” u Omoljici, pa je manifestacija, umesto u planiranom višednevnom formatu, održana je nedavno s celokupnim programom u jednom danu.

Iako je iz pomenutih razloga desetak ekipa otkazalo učešće na takmičenju u kuvanju gulaša, ipak se nadmetalo sedam ekipa, pa su ljubitelji dobre hrane i druženja imali razloga da se okupe na uglu omoljičkih ulica Cara Dušana i Šabačke.

Manifestaciju su organizovala udruženja „Omoljičko vrelo” i „Biljina šerpica”, a program je počeo u jutarnjim časovima, kada su kulinari prionuli na pripremu gulaša.

U kotlićima se krčkalo juneće, svinjsko i ovčje meso, a kuvanje je trajalo četiri sata, kada su proglašeni pobednici.

Prvo mesto osvojio je Ivan Boškov iz Bavaništa, drugo Raša Novčić iz Brestovca, dok je trećeplasirana bila Stana Tadić iz Omoljice.

– Vreme nam ove godine nije išlo naruku. Zbog jakog vetra i loših vremenskih uslova desetak ekipa otkazalo je dolazak, tako da smo imali sedam takmičarskih ekipa. Ipak, oni koji su došli potrudili su se da manifestacija protekne u dobrom raspoloženju. Kuvali su se juneći, svinjski i ovčji gulaš, a bilo je i meštana koji su kupovali pripremljena jela, kao i posetilaca koji su svratili da budu deo našeg druženja – rekla je jedna od organizatorki Biljana Milutinović.

Gastronomski program nastavljen je takmičenjem u brzom jedenju pečenja.

Šest učesnika odmerilo je brzinu i apetit u savladavanju porcije od 250 grama, a najuspešniji je bio Dragan Lazarević iz Omoljice, dok je drugo mesto pripalo njegovom sugrađaninu Borisu Stojičiću.

Za posetioce je bila organizovana i lutrija s deset nagrada, čime je upotpunjen program manifestacije.

Iako je zbog nevremena odziv bio manji nego što su organizatori očekivali, oni ističu da je najvažnije bilo da se tradicija okupljanja i druženja nastavi.

– Zahvaljujem svima koji su došli, takmičarima, posetiocima i svima koji su nas podržali. Žao nam je što vreme nije dozvolilo da manifestacija bude posećenija, ali smo zadovoljni što smo uspeli da održimo program. Nadamo se da ćemo sledeće godine imati mnogo bolje uslove i da ćemo se ponovo družiti u maju – poručila je Biljana Milutinović.

Tako je ovogodišnja manifestacija „Dani pečenja”, uprkos nevremenu, još jednom okupila ljubitelje domaće kuhinje i pokazala da su dobra hrana i komšijsko druženje važan deo života Omoljice.

(Pančevac/J. Filipović)

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