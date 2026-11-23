Fotografija zabeležena ovih dana u pančevačkoj Narodnoj bašti, koju je redakciji našeg portala poslao jedan sugrađanin, ponovo otvara pitanje odnosa prema javnom prostoru i očuvanju gradskog mobilijara.

Naime, tokom popodnevne porodične šetnje, čitalac je zabeležio prizor na kojem se vidi kako se posetilac parka penje na naslon klupe i stavlja obuću direktno na daske predviđene za sedenje. Ovakva pojava, nažalost, nije retkost na javnim površinama, a direktno utiče na higijenu i dugotrajnost mobilijara koji koriste svi građani.

Kako ističe naš sugrađanin, Narodna bašta je zelena oaza u kojoj svakodnevno borave roditelji sa malom decom, stariji Pančevci, rekreativci i vlasnici kućnih ljubimaca, tražeći mir i odmor na svežem vazduhu. Upravo zbog toga, ovakvi postupci narušavaju zajednički prostor i ostavljaju prljave ili oštećene klupe onima koji dolaze posle.

Cilj objavljivanja ove fotografije nije prozivanje pojedinca, već skretanje pažnje na štetnu naviku i apel svim posetiocima da pokažu više obzira prema sugrađanima i čuvaju park koji pripada svima nama.

(Pančevac)