KOVAČICA – Humanitarni bazar i rasprodaja donacija za malog Lea Balceka, koju je u Kovačici organizovalo udruženje OHO „Ljubav“, uspešno je završen uz prikupljenih 120.000 dinara.

Uprkos lošim vremenskim uslovima, veliki broj građana odazvao se akciji i podržao prikupljanje pomoći. Tokom samog bazara, kupovinom izloženih predmeta, domaćih kolača i osveženja, kao i prilozima u donatorskoj kutiji, sakupljeno je gotovo 90.000 dinara, dok su Veterani FK „Slavija“ iz Kovačice dodatnom donacijom od 30.000 dinara zaokružili ukupnu sumu na 120.000 dinara. Sva prikupljena sredstva odmah su predata Leovoj majci.

Iz organizacije OHO „Ljubav“ istakli su da realizacija događaja nije bila laka, ali da je zahvaljujući složnom timu volontera i velikom odzivu sugrađana akcija protekla izuzetno uspešno. Posebnu zahvalnost uputili su brojnim meštankama i lokalnim zanatlijama koji su donirali kolače – koji su, kako navode, rasprodati „brzinom svetlosti“ – kao i članovima porodice, volonterima i kovačičkim izviđačima koji su pomagali na štandovima.

(Pančevac)