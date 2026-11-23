KOVIN – Kulturno-umetničko društvo „Mladost“ iz Kovina održaće svoj tradicionalni godišnji koncert u subotu, 28. novembra u Centru za kulturu Kovin, sa početkom u 19 časova.

Pored domaćina, publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji će upotpuniti brojni gosti iz zemlje i inostranstva. Na sceni kovinskog Centra za kulturu nastupiće KUD „Gyoroc“ iz Rumunije, KUD „Žisel“ iz Omoljice, KUD „Železničar“ iz Ćuprije, KUD „Gaj“ iz Gaja, kao i pevačka grupa „Glasovi ravnice“.

Ovaj tradicionalni događaj prilika je da se ljubiteljima folklora i narodne tradicije prikaže celogodišnji rad ansambla, uz pesmu, igru i druženje sa prijateljskim društvima.

(Pančevac)