Edukativno predavanje „Zdrav, bezbedan i pametan sport – izazovi i perspektive razvoja“ održano je u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi, u okviru programa „Nacionalna akademija za zdrav, bezbedan i pametan sport“, prenosi BCinfo.

Program se realizuje uz podršku Ministarstva sporta i Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije, a njegov osnovni cilj je unapređenje zaštite zdravlja sportista, jačanje kapaciteta sportskih organizacija, kao i stalno usavršavanje trenera i sportskih stručnjaka.

Govoreći o značaju redovne fizičke aktivnosti kod najmlađih, dc. dr Ivan Zarić je upozorio na posledice savremenog načina života i istakao važnost uključivanja dece u sport od najranijeg uzrasta.

„Svetska zdravstvena organizacija fizičku neaktivnost prepoznaje kao četvrti vodeći uzrok smrtnosti na svetu. Savremeno doba nam donosi mnogo toga dobrog, međutim, sedentarni način života i smanjena fizička aktivnost utiču na povećan broj hroničnih nezaraznih bolesti i telesnih deformiteta. Generacije koje dolaze, posebno učenici osnovnih škola kojima smo se danas obratili, predstavljaju temelj odakle sve treba da krene. Deci treba podizati svest da se bave fizičkom aktivnošću tokom celog života i da redovno prisustvuju časovima fizičkog vaspitanja, jer danas sve manje treniraju, što se loše odražava na njihovo zdravlje“, istakao je dc. dr Ivan Zarić.

Opština Bela Crkva nastavlja da podržava ovakve edukativne aktivnosti koje doprinose razvoju lokalnog sportskog sistema i stvaranju zdravijeg okruženja za sve sugrađane.

(Pančevac)