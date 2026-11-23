Upozorenje iz Bele Crkve: Deca sve manje treniraju i vežbaju
Edukativno predavanje „Zdrav, bezbedan i pametan sport – izazovi i perspektive razvoja“ održano je u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi, u okviru programa „Nacionalna akademija za zdrav, bezbedan i pametan sport“, prenosi BCinfo.
Program se realizuje uz podršku Ministarstva sporta i Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije, a njegov osnovni cilj je unapređenje zaštite zdravlja sportista, jačanje kapaciteta sportskih organizacija, kao i stalno usavršavanje trenera i sportskih stručnjaka.
Govoreći o značaju redovne fizičke aktivnosti kod najmlađih, dc. dr Ivan Zarić je upozorio na posledice savremenog načina života i istakao važnost uključivanja dece u sport od najranijeg uzrasta.
Opština Bela Crkva nastavlja da podržava ovakve edukativne aktivnosti koje doprinose razvoju lokalnog sportskog sistema i stvaranju zdravijeg okruženja za sve sugrađane.
(Pančevac)