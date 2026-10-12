Pančevo Politika i društvo

Kako volimo ljubimce: Đaci uče o dobrobiti životinja

10:00

12.10.2026

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Foto: JKP Higijena Pančevo

PANČEVO – Da li znamo šta znači biti odgovoran vlasnik i kako sistematski možemo da smanjimo broj napuštenih pasa i mačaka na našim ulicama? Odgovore na ova ključna pitanja danas su saznali učenici svih razreda Tehničke škole „23. maj“ u Pančevu, gde su predstavnici radne jedinice „Zoohigijena“ JKP-a „Higijena“ održali edukativno predavanje o humanom odnosu prema životinjama.

Zamenik šefa „Zoohigijene“, Vladimir Zec, kroz interaktivnu prezentaciju je srednjoškolcima približio zakonske i praktične obaveze svakog vlasnika. Fokus predavanja bio je na važnosti čipovanja, sterilizacije i redovne vakcinacije kućnih ljubimaca, što predstavlja prvu liniju odbrane od problema napuštenih životinja. Đaci su imali priliku da čuju i o realnosti boravka pasa u prihvatilištu, izazovima sa kojima se susreću napuštene jedinke na ulici, kao i o ključnim odredbama Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu.

 

Ovo predavanje deo je šire, celogodišnje akcije JKP-a „Higijena“, koje je uputilo poziv svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pančeva. Ciklus edukacija uspešno je započet 30. septembra u OŠ „Moša Pijade“ u Ivanovu, a sudeći po terminima koji već pristižu, interesovanje pančevačkih škola je izuzetno veliko.
Iz „Higijene“ naglašavaju da programi imaju otvoren i interaktivan karakter, kao i da se mogu organizovati više puta u okviru iste škole. Cilj je da što veći broj dece i mladih prođe kroz ovu obuku, razvijajući empatiju, humanost i svest koja će u budućnosti direktno uticati na smanjenje broja napuštenih ljubimaca u gradu.

(Pančevac/S.L)

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