Koković pred meč sa Zemunom: Ne smemo da upadnemo u klopku

Utakmica 11. kola na programu je u nedelju, 11. oktobra, od 19 časova.

Tri nedelje bez prvenstvenih utakmica ostavile su Železničaru dovoljno vremena da osveži ideje, unapredi igru i pripremi se za nastavak sezone, ali i da se suoči sa novim izazovima. Pančevci se vraćaju obavezama u Superligi Srbije gostovanjem Zemunu, protivniku kojeg Radomir Koković ne želi da procenjuje na osnovu mesta na tabeli, već prema kvalitetu, tradiciji i motivu koji nosi predstojeći duel.

Utakmica 11. kola na programu je u nedelju, 11. oktobra, od 19 časova, a šef stručnog štaba Železničara očekuje zahtevnu proveru, posebno zbog promene na klupi domaćina, prenosi RTV Pančevo.

„Igramo protiv Zemuna. Mi ne smemo da upadnemo u klopku i da se zavaravamo Zemunovom pozicijom na tabeli. Zemun je ozbiljan, veliki, klub sa tradicijom. Igrači koji igraju u tom klubu imaju prezimena, karijere, ozbiljan ponos, i siguran sam da će uraditi sve da sutra pobede utakmicu. Zemun je nedavno angažovao novog trenera, što povlači novu ideju i energiju. Mi nemamo veliki uzorak sa novim trenerom, s toga na nama će biti da se maksimalno brzo adaptiramo na ideju ekipe Zemuna u sutrašnjoj utakmici i moramo da budemo spremni na sve varijante“, rekao je Koković.

Vreme između dva prvenstvena kola u Pančevu nije iskorišćeno samo za odmor i oporavak. Stručni štab radio je na dodatnom razvoju prepoznatljivog modela igre, uz nameru da ekipa dobije više rešenja i postane teža za čitanje protivnicima. Koković, međutim, ne najavljuje velike zaokrete, već postepeno nadograđivanje onoga što je već postavljeno.

„Mi smo pauzu u prvenstvu iskoristili da dodatno razvijemo naš model igre, radili smo na nekima novim stvarima i pokušavamo da obogatimo naš repertoar kako bi bili dodatno nepredvidivi za protivnike. Nadam se da ćemo uspeti u određenoj meri da sprovedemo neke stvari i da ću ja biti u mogućnosti da vidim stvari koje smo radili u toku pauze na sutrašnjoj utakmici. Naravno ništa epohalno, ništa neuobičajeno. Mi imamo naš model igre, identitet, i to ostaje nepromenjeno, ali ćemo sigurno probati da dodatno razvijemo i unapredimo model igre kako bi bili na kraju dana još bolji.“

Pored taktičkih zamisli, važan deo pripreme odnosio se i na povratak reprezentativaca, koji su tokom pauze imali dodatne obaveze i veću minutažu. Koković veruje da uklapanje u ono što ekipa želi da igra neće predstavljati veliki problem, ali je svestan da će fizička spremnost i kadrovska situacija imati značajnu ulogu pred gostovanje u Zemunu.

„Nisu nam te stvari nepoznate. Mi smo o tome pričali i bavili se time, i mislim da će se igrači koji su bili u reprezentaciji, adaptirati jako brzo jer to nisu neke stvari koje su mnogo drugačije od onih koje smo radili do sada. To su pametni, talentovani momci, i mislim da im neće biti potrebno puno vremena da neke nove ideje sprovedu u delo. Kadrovska situacija je malo lošija, imamo nekoliko povreda koje pokušavamo da saniramo. Igrači koji su se vratili iz reprezentacije su imali malo veću potrošnju i ja se nadam da smo uradili dovoljno da ih oporavimo za sutrašnju utakmicu“, poručio je Koković.

Železničar se tako posle pauze vraća prvenstvenim izazovima sa jasnim zadatkom da novine u igri prenese na teren, a da pritom zadrži sopstveni identitet.

Gostovanje u Zemunu biće prvi test za ideje na kojima se radilo prethodnih nedelja, ali i prilika da Pančevci nastave sezonu rezultatom koji bi potvrdio da je pauza iskorišćena na pravi način.

(RTV Pančevo)