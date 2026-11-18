Fudbaleri pančevačkog Železničara eliminisani su u šesnaestini finala Kupa Srbije, pošto su danas u Odžacima, nakon velike borbe i penal-serije, poraženi od domaćeg trećeligaša Tekstilca ukupnim rezultatom 8:7 (2:2 u regularnom delu, 6:5 nakon penala).

Startna postava: Jovan Miladinović, Wiliam Gee, Marko Ćurić (k), Abdul Razak Yusif, Nemanja Zarić, Yassin Sbai, Leonardo Léo Agostinho, Kristian Šekularac, Stefan Mitrović, Clement Lhernault i Kwaku Karikari. KLupa za rezerve: Mirko Stavanović, Mirko Milikić, Luka Adžić, Nikola Jovanović, Davorin Tošić, Miloš Pantović, Nikola Đuričić i Srđan Plavšić.

Strateg Pančevaca odlučio je da na ovom gostovanju promeša sastav i pruži šansu igračima sa manjom minutažom u dosadašnjem delu sezone, ali su gosti od samog starta nametnuli svoj ritam. Železničar je poveo već u 14. minutu pogotkom Kvaku Karikarija, nagovestivši miran tok utakmice. Ipak, domaći tim je brzo uzvratio – u 31. minutu dosuđen je jedanaesterac za Tekstilac, koji je minut kasnije u izjednačenje pretvorio Pavle Obradović.

U nastavku susreta Pančevci ponovo preuzimaju inicijativu i u 57. minutu stižu do nove prednosti golom Abdula Razaka Jusufa za 2:1. Međutim, borbeni domaćin se nije predavao i u 68. minutu preko Jovana Zogovića uspeva da stigne do novog izjednačenja i odvede meč u penal-lutriju.

U izvođenju jedanaesteraca više koncentracije i sreće imala je ekipa iz Odžaka. Precizni za Železničar sa bele tačke bili su Pantović, Đuričić, Tošić, Jovanović i Adžić, dok je neprecizan bio Sbai, čime je Tekstilac izborio plasman među 16 najboljih ekipa u najmasovnijem domaćem takmičenju.

(Pančevac)

