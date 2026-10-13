Folklorna čarolija u KC: Počinje festival „Pančevo – grad igre“

PANČEVO – Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS RNP ove jeseni organizuje tradicionalni festival „Pančevo – grad igre“, koji će se održati 17. i 18. oktobra u dvorani Kulturnog centra. Tokom dva festivalska dana, pančevačkoj publici predstaviće se brojni folklorni ansambli iz zemlje i regiona, a pokrovitelji ove manifestacije su Grad Pančevo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, prenosi RTV Pančevo.

Prvi festivalski dan, subota 17. oktobar od 19 časova, rezervisan je za celovečernji koncert odraslih folklornih ansambala. U nedelju, 18. oktobra od 17 časova, na scenu stupaju dečji ansambli, a publika će ove godine po prvi put u okviru festivala imati priliku da čuje i hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Na sceni će se smenjivati gosti iz Zvornika, Kule, Kragujevca, Čačka, Sremskih Karlovaca i Nove Pazove, dok će manifestaciju pratiti i stručna koreografska radionica za igrače i umetničke rukovodioce.

„Naši sugrađani će imati priliku da pogledaju nastupe gostiju i našeg ansambla u dvorani Kulturnog centra Pančeva. Ulaz za oba programa je besplatan, a zainteresovani besplatne ulaznice mogu podići u prostorijama KUD-a, u našoj kancelariji, od srede do petka od 17 do 21 sat”, najavio je umetnički direktor KUD-a „Stanko Paunović“ Dejan Trifunović.

(Pančevac/RTV Pančevo)