Oživljavanje tradicije: Besplatne zanatske radionice u muzeju

PANČEVO – U Narodnom muzeju Pančevo uspešno je završena peta po redu radionica posvećena očuvanju kulturne baštine, tokom koje su polaznici radili na kompletnoj restauraciji autentičnih muzejskih prozora. Ova specifična obuka privukla je veliki broj zainteresovanih građana, potvrđujući da u gradu postoji snažna svest o važnosti očuvanja tradicije i starih zanata.

Edukator u Narodnom muzeju i organizator ovih programa, Marija Jević, detaljno je objasnila kompleksan praktičan proces kroz koji su polaznici prošli kako bi istorijskim prozorima vratili prvobitni sjaj.



„Danas završavamo našu petu radionicu po redu. Radili smo kompletnu restauraciju stolarije i to baš ovde, na prozorima koji se nalaze u zgradi muzeja. Tokom prve dve radionice polaznici su skidali staru boju, a na narednim sesijama smo radili šmirglanje i gitovanje. Prethodnog puta naneli smo osnovnu boju, a danas, nakon još jednog kruga šmirglanja, prelazimo na nanošenje završnog sloja i finalno farbanje. U pitanju je jedna potpuna, temeljna restauracija ovih prozora“, istakla je Jević.

Restauracija starih prozora deo je šireg i izuzetno uspešnog ciklusa koji Narodni muzej Pančevo sprovodi od početka godine. Do sada su održane četiri specifične tematske radionice: radionica pozlate, izrada antičkog nakita, aktuelna restauracija starog drvenog mobilijara, kao i radionica posvećena srednjovekovnom nakitu sa fokusom na stari vek.

U radu sa nakitom koriste se materijali poput bakra i mesinga, dok polaznici savladavaju tradicionalne tehnike kao što su lotovanje, sečenje i iskucavanje.

„Od početka godine kroz programe je prošlo oko 60 polaznika. Naši kapaciteti su prostorno prilično mali i svesno ne možemo da primamo velike grupe kako ne bismo ugrozili kvalitet rada i mentorstva. Sa druge strane, interesovanje Pančevaca je izuzetno veliko i za svaku narednu radionicu imamo ogroman broj prijavljenih kandidata“, zaključuje Marija Jević.

Ovaj trodelni edukativni program „Zanati prošlosti, sadašnjosti i budućnosti”, koji se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, osmišljen je sa ciljem očuvanja starih zanata, podsticanja kreativnosti i zaštite kulturnog nasleđa kroz neposredan rad sa tradicionalnim tehnikama i alatima.

Projekat obuhvata tri ciklusa radionica posvećenih obradi i restauraciji drveta, izradi srednjovekovnog nakita i pozlati starih ramova. Prvi ciklus vodi stolar i restaurator Nenad Miletić, pod čijim vođstvom polaznici uče postupke popravke i očuvanja predmeta, primenjujući stečeno znanje na elementima same muzejske zgrade. Kroz preostala dva ciklusa, učesnike će voditi juvelir Ivan Nestorović i konzervator-restaurator Gordana Đurađević Prvanov. Najavljeno je da radionica pozlate starih ramova počinje 21. novembra i traje do 5. decembra.

„Značaj ovakvih programa prevazilazi samo usvajanje novih veština. Oni podstiču kreativnost, razvijaju strpljenje i pažnju, ohrabruju međusobnu saradnju i pokazuju da stari predmeti ne moraju biti odbačeni – uz znanje i trud mogu dobiti novu vrednost i nastaviti svoj život”, navodi se u saopštenju organizatora.

Sve radionice u okviru ovog projekta su potpuno besplatne za sve učesnike. Po završetku kompletnog programa, u Narodnom muzeju Pančevo biće upriličena velika grupna izložba na kojoj će javnosti biti predstavljeni unikatni radovi nastali tokom sva tri ciklusa radionica.

(Pančevac)