Pančevo

Vozači, oprez: Semafori na 2 raskrsnice u režimu žutog treptača

15:55

13.10.2026

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Pixabay

JP „Urbanizam“ Pančevo obaveštava građane da zbog kvara na železničkim uređajima semafori na raskrsnicama Bore Stankovića – Prvomajska – Vojvođanski bulevar i Prvomajska – Žarka Zrenjanina rade u režimu žutog treptača.

Zbog kvara na železničkim uređajima ne rade branici ni svetlosna signalizacija koja najavljuje nailazak voza. Na raskrsnicama Bore Stankovića – Prvomajska – Vojvođanski bulevar i Prvomajska – Žarka Zrenjanina semafori rade na žutom treptaču. Povećajte oprez, poštujte saobraćajne znakove i obavezno se uverite da voz ne nailazi pre prelaska preko pruge! Navodi se u saopštenju, JP „Urbanizam“ Pančevo.

(Pančevac)

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JP Urbanizam Pančevo kvar Pančevo semafori vozači

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