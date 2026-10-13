Vozači, oprez: Semafori na 2 raskrsnice u režimu žutog treptača

JP „Urbanizam“ Pančevo obaveštava građane da zbog kvara na železničkim uređajima semafori na raskrsnicama Bore Stankovića – Prvomajska – Vojvođanski bulevar i Prvomajska – Žarka Zrenjanina rade u režimu žutog treptača.

Zbog kvara na železničkim uređajima ne rade branici ni svetlosna signalizacija koja najavljuje nailazak voza. Na raskrsnicama Bore Stankovića – Prvomajska – Vojvođanski bulevar i Prvomajska – Žarka Zrenjanina semafori rade na žutom treptaču. Povećajte oprez, poštujte saobraćajne znakove i obavezno se uverite da voz ne nailazi pre prelaska preko pruge! Navodi se u saopštenju, JP „Urbanizam“ Pančevo.

(Pančevac)