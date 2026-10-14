Mobilni mamograf pregledao 750 žena
Odziv sugrađanki bio je izuzetan, pa je na dnevnom nivou pregledano između 50 i 55 žena, što potvrđuje visoku svest o važnosti rane dijagnostike.
17:00
14.10.2026
Odziv sugrađanki bio je izuzetan, pa je na dnevnom nivou pregledano između 50 i 55 žena, što potvrđuje visoku svest o važnosti rane dijagnostike.
PANČEVO – Tokom protekle dve nedelje, ispred Doma zdravlja Pančevo bio je postavljen mobilni mamograf, a priliku da obavi besplatan pregled iskoristilo je oko 750 Pančevki. Akcija je sprovedena u okviru nacionalnog skrininga za rano otkrivanje raka dojke, koji realizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo,prenosi RTV Pančevo.
Odziv sugrađanki bio je izuzetan, pa je na dnevnom nivou pregledano između 50 i 55 žena, što potvrđuje visoku svest o važnosti rane dijagnostike.
Lekari podsećaju da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji – svake godine oboli oko 4.500, dok bitku sa ovom bolešću izgubi oko 1.600 žena. Upravo zbog velikog broja zainteresovanih pacijentkinja, nadležni se nadaju da će mobilni mamograf uskoro ponovo gostovati u Pančevu.
Ipak, odlazak mobilnog mamografa nije opravdanje za propuštanje pregleda, jer Dom zdravlja Pančevo i Opšta bolnica redovno obavljaju i skrining i dijagnostičku mamografiju. Pregled se posebno savetuje ženama koje imaju porodičnu istoriju ove bolesti ili su dobile preporuku lekara nakon ultrazvuka.
(Pančevac/RTV Pančevo)