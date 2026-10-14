Mobilni mamograf pregledao 750 žena

Odziv sugrađanki bio je izuzetan, pa je na dnevnom nivou pregledano između 50 i 55 žena, što potvrđuje visoku svest o važnosti rane dijagnostike.

PANČEVO – Tokom protekle dve nedelje, ispred Doma zdravlja Pančevo bio je postavljen mobilni mamograf, a priliku da obavi besplatan pregled iskoristilo je oko 750 Pančevki. Akcija je sprovedena u okviru nacionalnog skrininga za rano otkrivanje raka dojke, koji realizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo,prenosi RTV Pančevo.

Odziv sugrađanki bio je izuzetan, pa je na dnevnom nivou pregledano između 50 i 55 žena, što potvrđuje visoku svest o važnosti rane dijagnostike.

„Odziv je bio idealan, da kažem. Na dnevnom nivou je bilo između 50 i 55 žena koje su obavile snimanje u mobilnom mamografu, što znači da je u prethodnom periodu negde oko 750 žena iskoristilo ovu priliku da uradi mamografski pregled”, navodi dr Zorica Solić, direktorka Doma zdravlja.

Lekari podsećaju da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji – svake godine oboli oko 4.500, dok bitku sa ovom bolešću izgubi oko 1.600 žena. Upravo zbog velikog broja zainteresovanih pacijentkinja, nadležni se nadaju da će mobilni mamograf uskoro ponovo gostovati u Pančevu.

Ipak, odlazak mobilnog mamografa nije opravdanje za propuštanje pregleda, jer Dom zdravlja Pančevo i Opšta bolnica redovno obavljaju i skrining i dijagnostičku mamografiju. Pregled se posebno savetuje ženama koje imaju porodičnu istoriju ove bolesti ili su dobile preporuku lekara nakon ultrazvuka.

(Pančevac/RTV Pančevo)