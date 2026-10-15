Kritična nestašica: Zalihe A negativne krvne grupe na svega 10 odsto

PANČEVO – Crveni krst Pančevo uputio je hitan apel dobrovoljnim davaocima jer zalihe krvi i dalje nisu dovoljne, a u najvećem deficitu je A negativna krvna grupa čije su rezerve popunjene sa svega deset odsto. Iako se akcije organizuju redovno, potrebe zdravstvenih ustanova zahtevaju hitno reagovanje humanih sugrađana, pre svega onih koji imaju ovu deficitarnu krvnu grupu.

Redovne akcije davanja krvi sprovode se dvaput nedeljno u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Lekarske ekipe dežuraju ponedeljkom i sredom od 9 do 12 časova u prostorijama Crvenog krsta Pančevo, izuzev poslednje srede u mesecu kada se akcija organizuje u popodnevnim satima. Kako bi se ublažio deficit, organizatori sprovode i vanredne akcije na terenu, a naredna je zakazana za danas u Rafineriji nafte Pančevo.

(Pančevac)