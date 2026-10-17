Jesenja kraljica u domu: Zašto svake jeseni kupujemo bundeve

BEOGRAD – Čim lišće počne da žuti, a temperature padnu, prozorima, terasama i stolovima u domovima širom Srbije zavlada apsolutni kralj jesenje sezone – bundeva.

Iako mnogi veruju da je ovaj trend dekorisanja stigao sa Zapada i da ima veze isključivo sa Noći veštica, istina je potpuno drugačija jer unošenje bundeve u kuću krije mnogo dublje značenje.

Ove dekorativne tikve vekovima su na našim prostorima predstavljale simbol plodnosti, uspešne žetve i izobilja. Prema starim narodnim verovanjima, unošenjem bundeve u dom izražava se zahvalnost za sve postignuto tokom godine, dok se u kuću privlače finansijska stabilnost i napredak pred duge zimske mesece. Pored tradicije, veliku ulogu igra i psihologija boja, jer tople, zemljane i narandžaste nijanse bundeve momentalno aktiviraju osećaj ušuškanosti i dokazano smanjuju stres tokom tmurnih jesenjih dana.

„Za razliku od skupe kupovne dekoracije, bundeve su prirodne, ekološke i izuzetno pristupačne, a ako izaberete zdrav plod i ne sečete ga, ovakva dekoracija može da vam krasi dom nedeljama, pa čak i mesecima ”, ističe se u analizi jesenjih trendova za uređenje enterijera.

(Pančevac/Novosti)