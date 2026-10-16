Od 20. oktobra im stižu pare: Dobre vesti za 3 horoskopska znaka

Novac od 20. oktobra stiže tamo gde je najduže falio. Tri znaka konačno dišu lakše i vraćaju odloženo. Pogledajte da li je vaš među njima.

Novac od 20. oktobra za tri horoskopska znaka mogao bi da označi početak mnogo lakšeg perioda.

Posle dana ispunjenih neizvesnošću, pred njima se otvara mogućnost da poprave finansijsku situaciju, odahnu zbog troškova koji su ih opterećivali i ponovo naprave planove za budućnost, prenosi Krstarica.

Ponekad jedna dobra vest promeni više nego što možemo da zamislimo. Proverite da li je i vaš znak među njima.

Vaga: račun koji je mesecima stajao na frižideru

Vagi se jesen nije smilovala. Sunce prolazi kroz njen znak još do 23. oktobra, i baš u tim poslednjim danima stiže isplata koja je kasnila, povraćaj novca ili razgovor o povišici koji je dugo odlagan. Najvažnije se dešava u sredu i četvrtak, kada neko sa kim ste mesecima ćutali o novcu prvi otvara temu.

Ne žurite da odmah sve potrošite na tuđe potrebe. Prvi novac ovog perioda zaslužuje da ode na jednu odloženu želju, makar malu, jer ćete tek tada osetiti da se nešto zaista pomerilo. Kad se Venera vrati u Vagu 25. oktobra, lakše ćete reći naglas koliko vredite.

Škorpija: novac koji se vraća starim putem

Kod Škorpije se sve odvija iznutra, u tišini koju samo ona razume. Venera retrogradna u njenom znaku vraća stare stvari na sto, pa se javlja osoba koja vam duguje, staro sećanje na zaboravljenu štednju ili posao koji ste nekada odbili, a sada ponovo kuca na vrata. Pazite u petak popodne, jer intuicija tada govori jasnije od svakog papira.

Ipak, od 24. oktobra Merkur kreće unazad, pa ugovore i potpise nemojte prihvatati na brzinu. Ovo je blaga opomena, ne strah: ono što je vaše neće pobeći ako ga pročitate dvaput.

Vodolija: ponuda koja stiže u utorak uveče

Vodoliji upravo 20. oktobra Mesec prolazi kroz njen znak, i baš tog utorka uveče stiže poruka, ideja ili poziv koji otvara novi izvor prihoda. Ne mora biti veliki iznos, ali je prvi put posle dugo vremena vaš, nastao iz vaše glave i vaših veza sa ljudima.

Razgovarajte sa prijateljima koji su vam dosad samo slušali planove. Jedna rečenica izgovorena uz kafu može postati dogovor koji vam do Nove godine menja mesečni budžet.

Zašto novac od 20. oktobra donosi mir, a ne čudo

Novac ne leči usamljenost i ne briše stare rane. Ono što ovaj preokret donosi jeste prostor da ponovo dišete, da se setite šta ste želeli pre nego što su brige preuzele dane.

Pun Mesec u Biku 26. oktobra zaokružiće ovu nedelju, pa će svaki od ova tri znaka do tada jasno videti šta se promenilo i šta još traži strpljenje. Nebo nikoga nije zaboravilo, samo je čekalo pravi trenutak da ga podseti da je vredan mirnog sna.

(Krstarica)