Hitno upozorenje Poreske uprave Srbije! Građanima stižu opasne poruke, nikako ne otvarajte ove mejlove!

Poreska uprava Srbije upozorila je danas građane i poreske obveznike na pokušaje zloupotrebe elektronske pošte, u kojima se nepoznati pošiljaoci lažno predstavljaju kao predstavnici te državne institucije.

Kako je saopšteno, lažne poruke uglavnom sadrže obaveštenja koja se odnose na navodni povraćaj poreza, plaćanje poreskih obaveza, sporednih poreskih davanja ili drugih obaveza iz nadležnosti Poreske uprave.

Primaoci se u takvim porukama pozivaju da otvore priložene dokumente ili prate navedena uputstva, čime mogu da ugroze bezbednost svojih ličnih i finansijskih podataka.

Iz Poreske uprave upozoravaju građane da ne otvaraju priloge iz sumnjivih mejlova, ne klikću na linkove koji se u njima nalaze i ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem takvih poruka.

Posebno naglašavaju da se zvanična elektronska komunikacija Poreske uprave Srbije obavlja isključivo preko imejl adresa koje pripadaju domenu @purs.gov.rs.

Građanima se zato savetuje da obrate pažnju na adresu pošiljaoca i da ne postupaju po instrukcijama iz poruka za koje postoji sumnja da su lažne.

(24sedam.rs)