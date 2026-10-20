Južni Banat

Bela Crkva: Podela auto – sedišta za decu 22. oktobra

11:00

20.10.2026

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Podela besplatnih auto-sedišta Opštine Bela Crkva za decu rođenu 2024. godine održaće se u četvrtak 22. oktobra sa početkom u 12 sati u Gradskoj biblioteci.

Roditelji i staratelji koji se do sada nisu prijavili za besplatna auto-sedišta, mogu doći u četvrtak na uručenje sedišta. Potrebno je da sa sobom ponesu očitanu sopstvenu ličnu kartu i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete.

Opština Bela Crkva tokom čitave godine intenzivno radi na organizovanju akcija i realizaciji projekata koji se tiču opšte bezbednosti saobraćaja, prvenstveno u pogledu bezbednog učešća dece u saobraćaju.

(BC Info)

Tagovi

auto-sedišta Bela Crkva deca roditelji Saobraćaj

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