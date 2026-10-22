Stevanović: Penzioneri su uvek imali i imaće podršku Grada

U foajeu Kulturnog centra Pančeva organizovana je svečana proslava na kojoj su predstavljeni istorijski godišnji uspesi i postignuća Udruženja svih penzionera Grada Pančeva. Sa skromnih početaka iz 2022, ovo udruženje je pod vođstvom predsednika Sima Trkulje poraslo na više od 5.200 članova koji aktivno deluju kroz 17 mesnih organizacija i brojne sekcije.

Predsednik udruženja Simo Trkulja podsetio je na izuzetne ovogodišnje rezultate na pokrajinskim i republičkim takmičenjima, koji su usledili nakon predanog rada u sportskim i umetničkim sekcijama.

„Za četiri i po godine zaživele su razne sekcije po mesnim organizacijama. Sportska, šah, pikado, fudbal, košarka, brzo hodanje, zatim likovna sekcija, dekupaž, krojačka, literarna, a pre tri godine osnovana je i muzička sekcija i formiran hor i orkestar gradskog udruženja. Ove godine je treći put zaredom osvojeno prvo mesto na Regionalnom takmičenju ekipa Južnog Banata, čime je ostvaren plasman na Republičku olimpijadu trećeg doba. Osvojeno je i prvo mesto na Pokrajinskoj olimpijadi u Zrenjaninu. Na Republičkoj olimpijadi održanoj od 30. septembra do 2. oktobra u Vrnjačkoj Banji, šahisti su po treći put osvojili šampionsku titulu i postali republički prvaci. Dvadeset partija, dvadeset pobeda. Na kraju – šlag na torti. Osmog oktobra ove godine na smotri horova u Sremskim Karlovcima hor i orkestar osvajaju prvo mesto i postaju republički šampioni“, istakao je Trkulja.

Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, koji je čestitao penzionerima na šampionskim titulama i obećao još snažniju podršku lokalne samouprave u narednom periodu.

„Zaista mi je puno srce što mogu da budem ovde sa vama i zaista sam izuzetno zahvalan što ste vi vaše vreme i energiju usmerili ka Udruženju penzionera Grada Pančeva. Svi možemo da vam od srca čestitamo uspehe koje ste postigli: i hor, i orkestar, i šahisti, i nadam se da ćemo imati još ovakvih uspeha. Pokazali smo šta znači zajedništvo, šta znači i kako izgleda kada smo ujedinjeni i pokazali smo da granica ne postoji. Pokazivaćemo to, siguran sam i u budućnosti. Nećemo nikome da dozvolimo da dira ni vaše penzije, ni naše plate, ni našu mladost, ni vaše najlepše treće doba, ni naše slobodno vreme. Nećemo da dozvolimo nikome da nam ugrožava našu državu. Ja ću da vam obećam da ćemo mi kao grad u budućnosti da nastavimo da podržavamo vaš rad, da ulažemo u infrastrukturu koja je vama potrebna da radite, da vam pomažemo u vidu opreme koja vam je potrebna, po vidu rekvizita koji su vam potrebni, ali takođe i da ulažemo u vaše kvalitetno provođenje vremena, jer vi ste to zaslužili i mi to vama dugujemo“, poručio je Aleksandar Stevanović.

(Pančevac/S.L)