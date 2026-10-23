Horoskop za 23. oktobar: Blizanci će biti puni ideja, a Jarčevima treba strpljenja

Ovan

Posao: Moći ćete da rešite zahtevnu obavezu ako budete uporni i držali se jasnog plana. Ipak, u razgovorima o rokovima i finansijama proverite svaku pojedinost, jer obećanja mogu biti veća od realnih mogućnosti.

Ljubav: Ako ste u vezi, pitanje poverenja ili raspodele moći može izbiti u prvi plan, zato razgovarajte otvoreno bez ultimatuma i nadmetanja. Ako ste slobodni, može vas privući osoba koja deluje veoma samouvereno, ali nemojte brzati dok ne vidite koliko su joj namere iskrene.

Zdravlje: Ne trošite energiju na rasprave i izbegavajte preterivanje sa fizičkim naporom.

Bik

Posao: Saradnja sa kolegama i praktično rešavanje problema biće vam važni, ali nemojte pristajati na uslove koji vam ne odgovaraju samo da biste sačuvali mir. Finansijske dogovore i nejasne poruke proverite pre nego što donesete odluku.

Ljubav: Ako ste u vezi,neka stara zamerka može se vratiti, ali ovog puta imate priliku da razgovarate o njoj konkretnije i bez prebacivanja. Ako ste slobodni, moguće je ponovno javljanje osobe sa kojom je ostalo nešto nedorečeno, razmislite dobro šta se zaista promenilo od poslednjeg kontakta.

Zdravlje: Prijaće vam mirniji ritam i redovni obroci.

Blizanci

Posao: Bićete puni ideja, ali postoji opasnost da precenite koliko možete završiti u jednom danu. Proverite podatke i dogovore pre slanja važnih poruka, naročito ako se tiču rokova, finansija ili obećanja drugih ljudi.

Ljubav: Ako ste u vezi, nesporazum može nastati zato što svako od vas čuje ono što očekuje, pa pitajte direktno umesto da pretpostavljate. Ako ste slobodni, dopisivanje sa nekim može brzo postati zanimljivo, ali ostavite prostora da se osoba pokaže i kroz postupke, ne samo reči.

Zdravlje: Napravite pauze od ekrana i obratite pažnju na san.

Rak

Posao: Kreativna ideja ili razgovor s osobom od poverenja može vam pomoći da pronađete rešenje, ali ne donosite zaključke na osnovu nepotpunih informacija.

Ljubav: Ako ste u vezi, intenzivna osećanja mogu pokrenuti temu koju ste ranije gurali u stranu, stoga govorite o svojim potrebama bez povlačenja i testiranja partnera. Ako ste slobodni, neko ko vam je ranije bio blizak može ponovo pokazati interesovanje ili se javiti porukom koja budi uspomene.

Zdravlje: Čuvajte ritam odmora.

Lav

Posao: Upornost će vam pomoći da ostvarite napredak, posebno ako se usredsredite na jedan važan zadatak umesto da rasipate energiju. Ne dozvolite da rasprava oko autoriteta ili zasluga skrene pažnju s onoga što treba završiti.

Ljubav: Ako ste u vezi, privlačnost može biti jaka, ali i ponos, pa izbegavajte da partnerovu reakciju pretvorite u takmičenje ko je kome važniji. Ako ste slobodni, neko može otvoreno pokazati interesovanje, ali dajte sebi vremena da procenite da li vam odgovara i karakterom, ne samo hemijom.

Zdravlje: Energija može biti dobra, ali izbegavajte preterivanje i naglo forsiranje.

Devica

Posao: Dan je pogodan za ispravljanje grešaka, organizaciju i završavanje onoga što je ostalo nedovršeno. Ipak, ne prihvatajte svaku informaciju kao konačnu i proverite detalje pre nego što date neki rok ili pošaljete važan odgovor.

Ljubav: Kod onih u vezi, razgovor o zajedničkim obavezama može otkriti gde je potrebno pravednije rasporediti teret, ali izbegavajte kritiku koja otvara stare račune. Slobodni, možete se zainteresovati za osobu iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja, ili ponovo razmotriti kontakt koji je ranije zastao.

Zdravlje: Održavajte redovan ritam obroka i nemojte zanemariti potrebu za odmorom.

Vaga

Posao: Biće važno da precizno dogovorite uslove saradnje i ne prihvatate obaveze samo da biste udovoljili drugima. Preterana obećanja ili nejasna finansijska računica mogli bi kasnije napraviti problem, zato sve proverite na vreme.

Ljubav: Ako ste slobodni, može se obnoviti komunikacija s osobom koja vas je ranije privlačila, ali obratite pažnju da li se vraća s konkretnom namerom ili samo iz nostalgije.

Zdravlje: Obratite pažnju na vrat i ramena i menjajte položaj ako dugo sedite.

Škorpija

Posao: Bićete spremni da se uhvatite u koštac sa problemom koji drugi izbegavaju, ali pazite da potreba za kontrolom ne preraste u sukob.

Ljubav: Slobodni, može se pojaviti osoba koja vas snažno privlači ili se javiti neko iz prošlosti, ali ne mešajte jaku hemiju sa konstatacijom da je priča sada spremna za novi početak.

Zdravlje: Potrebni su vam odmor i dovoljno sna.

Strelac

Posao: Možete dobiti ideju ili predlog koji deluje obećavajuće, ali proverite sve detalje pre nego što se obavežete. Dan je bolji za doradu plana i razjašnjavanje uslova nego za rizičan potez zasnovan na optimizmu.

Ljubav: Ako ste u vezi, neslaganje oko planova može se uvećati ako pokušate da ubedite partnera umesto da čujete šta mu je važno. Ako ste slobodni, poruka ili susret mogu obnoviti interesovanje za nekoga koga već poznajete, ali nemojte unapred zamišljati kako će se odnos razvijati.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Jarac

Posao: Strpljenje i disciplina pomoći će vam da napredujete u zahtevnom zadatku, naročito ako jasno podelite posao na korake. Ne preuzimajte dodatne obaveze bez dogovora.

Ljubav: Ako ste slobodni, pažnju može privući osoba koja deluje zrelo i pouzdano, ili neko sa kim ste ranije razmatrali mogućnost ozbiljnijeg odnosa.

Zdravlje: Pravite pauze tokom rada i obratite pažnju na ukočenost vrata ili leđa.

Vodolija

Posao: Možete pronaći novo rešenje za problem koji se ponavlja, ali ne očekujte da će svi odmah prihvatiti vaš pristup. Objasnite ideju jasno i proverite da li se svi slažu oko praktičnih koraka.

Ljubav:Kod onih u vezi, stare razlike u očekivanjima mogu ponovo izaći na videlo,razgovarajte o granicama bez hladnog povlačenja ili pokušaja da nametnete svoje.

Zdravlje: Smanjite tempo ako osetite nervozu i obezbedite sebi dovoljno odmora.

Ribe

Posao: Intuicija vam može pomoći da prepoznate šta se dešava u pozadini, a jedan razgovor može vam doneti koristan uvid. Ipak, proverite činjenice i ne obećavajte više nego što možete da ispunite, posebno ako su uslovi nejasni.

Ljubav: Ako ste u vezi, lakše ćete izgovoriti ono što vas muči ako govorite mirno i konkretno, umesto da očekujete da partner sam prepozna vaše raspoloženje. Ako ste slobodni, neko ko vam je već poznat može vam se javiti ili pokazati interesovanje.

Zdravlje: Ne ignorišite iscrpljenost.

(Still Kurir)