Bela Crkva: Predsednica opštine uručila auto – sedišta roditeljima

Opština Bela Crkva i ove godine nastavila je sa realizacijom programa podele auto-sedišta za svu decu sa teritorije opštine Bela Crkva koja su rođena tokom 2024. godine.

Novopečenim roditeljima u Gradskoj biblioteci auto-sedišta je uručila predsednica opštine Tatjana Kokar.

Predsednica opštine je istakla i da roditelji koji nisu preuzeli auto – sedište ili oni koji nisu podneli dokumentaciju, a imaju dete rođeno 2024. godine, mogu se i dalje javiti Opštinskoj upravi Bela Crkva. Od dokumentacije je potreban izvod iz matične knjige rođenih deteta i lična karta jednog roditelja ili staratelja, koji ima prebivalište na teritoriji opštine Bela Crkva, prenosi BC Info.

Za decu rođenu tokom 2025. godine, podela besplatnih sedišta opštine Bela Crkva biće organizovana u prvoj polovini sledeće godine.

Ova akcija, koju opština organizuje u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, predstavlja još jedan važan korak ka podizanju svesti o značaju bezbednog prevoza dece u saobraćaju, kao i pružanju podrške mladim porodicama na teritoriji opštine Bela Crkva.

(BC Info)