Svaki projekat merimo po koristi za građane

Od temeljne rekonstrukcije Centra za kulturu vredne 160 miliona dinara i obnove seoskih škola, pa sve do podsticaja za zapošljavanje i modernizacije komunalne opreme, opština Kovin tokom 2026. godine realizuje niz značajnih kapitalnih i socijalnih projekata. O konkretnim rezultatima i timskom radu govori Slađana Ćirikovački, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti i poslove lokalnog ekonomskog razvoja Opštinske uprave Kovin za Start013.

Sa gotovo tri decenije radnog iskustva u službi građana, diplomirani ekonomista Slađana Ćirikovački vodi resor koji objedinjuje dve ključne oblasti za razvoj opštine: lokalni ekonomski razvoj i društvene delatnosti. Njen tim svakodnevno radi na pripremi projekata i obezbeđivanju sredstava iz republičkih, pokrajinskih i međunarodnih fondova, ali i na praćenju rada škola, ustanova i sprovođenju socijalnih i politika zapošljavanja.

„Verujem u timski rad, međusobno poštovanje i zajednički cilj. Kada svako od nas da svoj doprinos, kada imamo podršku i poverenje jedni u druge i kada sve što radimo posmatramo kroz korist za građane, onda možemo da будемо zadovoljni onim što ostavljamo iza себе“, ističe Ćirikovački na početku razgovora.

Ulaganja u obrazovanje i kapitalne objekte

Nakon prošlogodišnje sanacije Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Kovinu, tokom 2026. godine fokus je stavljen na obrazovne ustanove u naseljenim mestima. U osnovnim školama u Gaju i Mramorku uspešno je završena zamena stolarije, dok su radovi na rekonstrukciji škole u Dubovcu u toku.

„Ovi projekti imaju veliki značaj jer ulaganje u škole nije samo ulaganje u objekte već, pre svega, у decu, nastavnike i budućnost naše zajednice. Želimo da učenicima i nastavnom osoblju obezbedimo bezbednije, savremenije i energetski efikasnije uslove za rad i učenje“, naglašava ona.

Paralelno sa školama, realizuju se i dve velike investicije u infrastrukturu:

Centar za kulturu Kovin: U toku je projekat vredan oko 160 miliona dinara koji obuhvata sanaciju krova i prohodnih terasa, zamenu kompletne stolarije i postavljanje novog termoizolacionog omotača. Završetak radova očekuje se do kraja godine.

Kapela u Deliblatu: Prati se realizacija izgradnje kapele po sistemu „ključ u ruke“, u vrednosti od 26 miliona dinara.

Konkretna podrška za nova radna mesta

Kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2026. godini obezbeđeno je ukupno 12,1 milion dinara (sedam miliona iz opštinskog budžeta i 5,1 milion od resornog ministarstva). Zahvaljujući tim sredstvima, kroz javne radove angažovano je osam osoba, na stručnu praksu primljene su tri, subvencije za pokretanje sopstvenog biznisa dobilo je 16 građana, dok je posao našlo još deset lica iz kategorije teže zapošljivih.

Pored toga, u saradnji sa organizacijom HELP i uz podršku Vlade Švedske, realizovan je projekat vredan 19.990 evra kroz koji je osam korisnika dobilo bespovratnu opremu za zanatske, poljoprivredne i uslužne delatnosti.

Briga o najugroženijima i modernizacija komunalaca

Značajna sredstva usmerena su na socijalnu zaštitu. Za uslugu pomoći i nege u kući obezbeđeno je 14,9 miliona dinara, čime se najstarijim i najugroženijim sugrađanima omogućava da ostanu u svojim domovima uz adekvatnu podršku. Takođe, od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju dobijeno je 1.268.000 dinara za kupovinu novog vozila za patronažnu službu kovinskog Doma zdravlja.

Veliki pomak napravljen je i u opremanju JP „Kovinski komunalac“. Ministarstvo zaštite životne sredine doniralo je opštini novi kamion smećar vredan 20,7 miliona dinara, dok su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine (20 miliona dinara) i Opština Kovin (6,8 miliona dinara) zajednički obezbedili dodatna sredstva za modernizaciju komunalne mehanizacije i opreme.

(Start 013/S.Batalo)