Profesor Dejan Kreculj iz Kovina osvojio zlato u Moskvi

Rad „Pod krilima Zmaja kroz dva veka: 1904–2004–2026“ profesora Dejana Kreculja iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Kovinu osvojio je prvo mesto i titulu pobednika na prestižnoj Međunarodnoj pedagoškoj olimpijadi u Moskvi. Ovaj izuzetan uspeh ostvaren je u izuzetno jakoj konkurenciji u okviru nominacije „Stvaralaštvo bez granica”, prenosi RTV.

Nagrađeni rad predstavlja dokumentarnu digitalnu retrospektivu koja obuhvata 120 godina dugu istoriju škole i razvoja prosvete u Kovinu. Projekat je zasnovan na obimnom istraživanju i sistematizaciji jedinstvene arhivske građe, uključujući zvanične školske izveštaje iz perioda Austrougarske monarhije, letopise, istorijska svedočanstva i klupski foto-arhiv sa više od 40.000 fotografija.

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Poseban kvalitet rada ogleda se u primeni savremene „digitalne arheologije“. Profesor Kreculj je koristio međunarodne digitalne depozitorijume i napredne alate veštačke inteligencije kako bi pronašao davno izgubljene izvore i pažljivo rekonstruisao oštećene arhivske snimke, u potpunosti čuvajući istorijske činjenice.

„Cilj ovog projekta bio je da pokazujemo kako se moderna tehnologija i veštačka inteligencija mogu staviti u službu očuvanja istorijskog sećanja. Spajajući originalne dokumente sa digitalnim alatima, premostili smo čitav jedan vek i pretvorili školu u ‘živi digitalni arhiv’ koji današnjim učenicima približava bogatu prosvetiteljsku tradiciju naše sredine“, ističe autor projekta Dejan Kreculj.

Pored obimne monografske građe, ovaj jedinstveni rad prati i autorska video-hronika u formatu digitalne retrospektive koja je objavljena na platformi Jutjub. Ovim najvišim međunarodnim priznanjem, škola iz Kovina još jednom je potvrdila svoju poziciju ustanove koja na vrhunski način spaja istorijsku tradiciju i savremene inovacije u obrazovanju.

(Pančevac/RTV)