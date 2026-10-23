VJT apeluje na poštovanje zakona tokom izbora

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu apelovalo je danas na građane, državne organe i institucije za sprovođenje izbornih radnji da se striktno pridržavaju Ustava i zakona Srbije.

Cilj ovog apela je da se sve aktivnosti u vezi sa predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, zakazanim za 25. oktobar 2026. godine, sprovedu u potpunosti u skladu sa pravnim aktima.

VJT je saopštilo da pažljivo prati situaciju u vezi sa predizbornim radnjama, što će činiti i na sam dan glasanja, kao i nakon njegovog završetka. Tužilaštvo koordinira rad osnovnih javnih tužilaštava na svojoj teritoriji radi postizanja zakonitosti i jednoobraznog postupanja u slučaju eventualnih krivičnih dela protiv izbornih prava.

Iz ove institucije naglašavaju da će se u saradnji sa policijom postarati da izborni dan protekne mirno i u demokratskoj atmosferi, kao i da će po svakoj prijavi nepravilnosti postupiti u najkraćem roku.

„Izborna volja građana Srbije neprikosnovena je i moraju je poštovati svi akteri političkog života. Zbog toga pozivamo sve učesnike izbornog procesa da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata do objavljivanja konačnih rezultata i da na taj način ispoštuju zakonom propisan izborni postupak”, navodi se u saopštenju VJT.

Nadležni podvlače da će institucije adekvatno odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira, kao i na bilo koju vrstu nasilja pre, tokom ili nakon održavanja izbora.

(Pančevac)