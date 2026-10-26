Miloš Vučević o rezultatima izbora: Kada se strasti smire, videćete šta je sve urađeno

Lider naprednjaka Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji je da je sinoćna konferencija SNS suštinski pokrenula stvari u Srbiji da ne idu u pogrešnom smeru, da je kamen temeljac demokratije, ali i da je nezadovoljan rezultatima.

-Nije laka noć iza nas, ali sam ponosan na građane Srbije da izađu na velikom broju na birališta, a posebno sam ponosan na moje saborce i Aleksandra Vučića i na to kako smo se ponašali prethodnih godina. Mislim da je sinoćna konferencija Vučića snažan kamen temeljac demokratije. To je bilo gospodstveno, kako se očekuje od velikih državnika. Nezadovoljan sam zbog izbornih rezultata, ali sam ponosan što sam svedočio kako je Vučić spremio tu konferenciju. Znate da imamo dobru logistiku, Aleksandar je vrstan u toj analizi. Mi smo dobili reprezentativne uzorke. Nije bilo potrebe da čekamo da se prebroji 70 odsto uzorka. Jasna je bila izborna volja građana. Došli smo Ana i ja, rekao je izgubili smo izbore. Bili smo zatečeni, jer smo mi vodili, ali to nije bio dovoljan uzorak da se dobije. On je sa stratuma dobio rezultate. Rekao je da je važno da se obrati što pre. Sve se pokazalo suprotno od onog što je najavljivano – da će Vučić da ukrade izbore, da ćemo da krademo birački materijal. Ali, tako su lagali za Valjevo, zvučni top, za Sarajevo safari, za skaj prepiske – rekao je Vučević, prenosi Dnevnik.rs.

Vučević je izjavio da je sad prilike za blokade pa nek se pokažu.

– Mogu uvek da nas procesuiraju. Bilo bi demokratski da su lideri blokaderske liste nakon izjave Vučića da su pozvali svoje pristaše na mir, da nema nasilja. Bojim se da i dalje podgrevaju atmosferu da svako treba da vija svog ćacija. Konferencija Vučića je kamen temeljac demokratije. Ponosan sam na Srbiju što ima ljude kao što je Aleksandar Vučić. Videćete za šest meseci kakve su to bile obmane i laži, i kakva će njihova politika biti. Mi imamo problem šta će se desiti sa Srbijom, ali poštujemo volju naroda – rekao je Vučević.

„Ne verujem da će zaustaviti velike projekte“

Vučević ne veruje, kako je rekao, da će se zaustaviti veliki projekti.

-Nadam se da će razumeti da su važni za Srbiju. Da im neće pasti na pamet da se ne održi EKSPO, jer to će biti veliki skandal. Verujem da će kod njih preovladati svest o odgovornosti završetka tih projekata. Imate neverovatnu izlaznost, koja se dešava jednom u 20, 30 godina. Mislim da je ovo finalni rad obojene revolucije. Mi smo se borili protiv stranog faktora koji je sve to pripremao i davao finansijsku podršku. Taj njihov lanac udara na lidere koji neguju suverenistički princip je vrlo jasan. Možda počne sledeće godine neki novi talas, sa promenom u Francuskoj, Španiji, da počne novi ciklus patriotskih snaga u Evropi. Glasali su juče građani Srbije, ali čudo je da smo dočekali izbore kakva je atmosfera stvaranja od dehumanizacije i kriminalizacije Aleksandra Vučića – naveo je Vučević.

„Rezovi i bolne promene“

Lider naprednjaka smatra da će građani Srbije tek da vide šta je urađeno u prethodnih 14 godina.

-Videćete kad se strasti smire, onda će ljudi razumeti šta je sve urađeno. Nije ovo jadikovanje, mi smo časno, demokratski priznali izbornu volju naroda, kao što smo rekli da ćemo uraditi to veče. Posebno sam ponosan na SNS. Uz nebrojano napada, medijskih, političkih, uz hiljade napada fizičkih na naše članove. SNS je bastion demokratije u Srbiji i jedina stranka koja je preživela obojenu revoluciju u Srbiji. To je jedina stranka koju građani mogu da prepoznaju kao stranku, dok su druge u procesu gašenja. A ovo nepoznato političko agregatno stanje ne znamo kako će biti artikulisano, vreme će pokazati. Mi smo se borili protiv nečeg što nije klasična politička opcija. Mi smo opstali i ostaćemo. Nećemo se raspasti, razići. Mi ćemo da osvežimo naše redove. To će biti bolne, ali lekovite promene. SNS će da homogenizuje svoje tkivo, obećavamo narodu Srbije bićemo nepokolebljiva i čvrsta opozicija. Neka se spreme za duge i iscrpljujuće rasprave. Moraju da računaju da će imati 105 političkih samuraja – rekao je Vučević.

„Spremni smo na političku borbu“

Blokadersko-studentska lista, kako je rekao Vučević, više neće moći da ćuti na teme Kosova i Metohije, Rusije, Republike Srpske.

– A vi građani Srbije posmatrajte šta će da rade. Narod je odlučio da oni pobede. Čini mi se da su gori za Srbiju, ali to nije pitanje da mi ne čestitamo. Čestitamo, dobili ste priliku, a mi ćemo predstavljati oči i uši naroda u Skupštini. Oni greše, mi smo bili i u opoziciji. Spremni smo na političku borbu – istakao je Vučević.

(Dnevnik.rs)