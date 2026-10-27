Od 1. novembra obavezne zimske gume: Koliko košta njihova zamena

Od 1. novembra vozači u Srbiji moraju da imaju zimske gume, a kazne za nepoštovanje zakona idu od 10.000 do 20.000 dinara za građane.

U Beogradu su cene uglavnom ostale iste: zamena za 16-ice je oko 1.000 dinara po točku, uz nešto više za dodatne usluge.

Najskuplji je Novi Sad, gde zamena i balansiranje za četiri točka košta od 2.800 do 8.000 dinara, dok su u Nišu i Subotici cene niže.

Od 1. novembra na putevima u Srbiji vozači su u obavezi da imaju zimske gume na svojim automobilima, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica, precizira Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Prema najavama meteorologa prvi sneg u nizijama i u Beogradu očekuje u trećoj dekadi narednog meseca, odnosno od 24. i 26. novembra. Zbog toga vulkanizeri ovih dana imaju pune ruke posla, dok se građani presabiraju koliko će ih ove jeseni koštati zamena pneumatika, prenosi Biznis Kurir.

Krpljenje guma

„Krpljenje guma najviše radimo kada padne sneg ili kiša, pa ljudi me vide rupe i oštećenja na putu, pa im se desi peh i oštete gume. Kad je suvo i dobra vidljivost manje radimo krpljenje guma. Najčešće nam dolaze zbog šrafa ili eksera koji se zabije u gumu ili je raseku na ivičnjak. Krpljenje zavisi od mesta i veličine oštećenja same gume“, objasnio je Marko Lacmanović.

Prema rečima Marka Lacmanovića, vlasnika jednog poznatog vulkanizerskog servisa u Beogradu cene su manje – više ostale na nivou od prošele jeseni i ovog proleća.

„Ovih dana je prava navala kako jeobičnou poslednjoj nedelji oktobra. Ne bih rekao da ljudi čekaju poslednji trenutak, niti da je u pitanju neodgovornost, jednostavno su prezauzeti, pa teško uklapaju sve obaveze u ubrzani tempo života kojim svi živimo“, rekao je on.

Cene se nisu menjale

Kada su u pitanju cene Lacmanović ističe da se nisu menjale i ostale su gotovo identične kao prošle jeseni.

„Cena zavisi od više faktora, ali recimo samo zamena za neku 16 koja je udarna je oko 1.000 dinara po točku ukoliko vozač donese svoje gume. Ukoliko se rade još neke dodatne usluge onda je nešto skuplje od 1.200 dinara, ali ne verujem da će biti nekog dodatnog poskupljenja“, naglasio je Lacmanović.

Kao i druge vulkanizerske radnje i njegova ima uslugu čuvanja guma svojih klijenata.

„To imaju svi vuklanizerski centri, a koliko guma će skladištiti zavisi od prostora. Ukoliko firme čuvaju veću količinu pneumatika njima su cene nešto niže. Kod nas je čuvanje od 120 dinara pa naviše po gumi na mesečnom nivou. Naglasio bih da se ova usluga ne naplaćuje odmah. Uslugu čuvanja letnjih pneumatika plaćate na proleće, ne unapred, jer ni vozač, ni mi ne znamo kada će doći ponovo da ih zamenite“, dodao je on.

Savet za kupovinu

Za one koji sada moraju da kupe zimske gume savet vulkanizera je da ne eksperimentišu mnogo.

„Jednostavno kupite pneumatike koji po dimenzijama odgovaraju vašem automobilu. Kad je u pitanju kvalitet gume koju birate to zavisi od korišćenja automobila i tipa vožnje. Ukoliko se kola koriste samo za gradsku vožnju i ne ide se nikud iz grada onda vozaču nije potreban premijum kvalitet. Ali, ukoliko s tim autom često putuje zbog posla ili idete na odmore onda je vozaču preporuka da izabere bolji kvalitet guma zbog sebe i sopstvene bezbednosti“, istakao je Lacmanović.

Kad su u pitanju univerzalne gume, kako je objasnio Marko, one su kompromis koji ljudi biraju u nedostatku novca.

„Univerzalne gume mogu da prođu ukoliko se auto koristi isključivo za gradsku vožnju. U tom slučaju ne mora da ide dva puta godišnje kod vulkanizera, nema troškove čuvanja i slično. Ali, ako čovek ide na put takvim automobilom moj je savet da ipak ima zimske i letnje gume. Univerzalne gume nisu dorasle vremenskim uslovima i ekstremima ni zimi, ni leti. Ona je ograničena sa svojim karakteristika u određenoj temperaturnoj zoni“, zaključio je Lacmanović.

Cene po gradovima



Zamena kompleta letnjih ili zimskih guma (4 točka) u gradu Pančevo košta 1.500-3.500 dinara. U cenu obično ulazi i balansiranje. Ako je potrebna i geometrija trapa, dodaje se 2.500-5.000 dinara

Novi Sad – od 2.800 do 8.000 dinara (montaža, demontaža i balansiranje za 4 točka u zavisnosti od dimenzije i tipa felne)

Niš – od 1.500 i 3.500 dinara (sva 4 točka u zavisnosti od veličine felni)

Kragujevac – od 500 do 1.000 dinara po točku u zavisnosti od felni

Subotica – od 1.500 do 3.500 dinara za sva 4 točka

* Cene su uzete sa sajtova vulkanizerskih radnji u ovim gradovima

Koliko koštaju nove gume

Kada su u pitanju cene novih guma tu ćete morati da dublje zavučete ruku u džep. Cene kompleta novih zimskih guma su od oko 17.000 do čak 60.000 dinara, u zavisnosti od dimenzije i proizvođača. Prema aktuelnim cenovnicima specijalizovanih prodavnica i velikih onlajn trgovina pojedine gume mogu naći za oko 5.000 dinara po komadu, dok kvalitetniji modeli poznatih proizvođača prelaze 12.000, 13.000, pa i 15.000 dinara po komadu.

(Pančevac/Biznis Kurir)