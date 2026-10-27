Katastar briše držaoce: Rok do 1. maja 2028. za spas porodične imovine

BEOGRAD – Stotine hiljada građana Srbije moglo bi da se suoči sa ozbiljnim problemima i dugotrajnim sudskim sporovima ukoliko do 1. maja 2028. godine ne regulišu imovinskopravne odnose nad zemljištem. Naime, nakon ovog zakonskog roka, Republički geodetski zavod (RGZ) će po sili zakona automatski brisati sve osobe koje su u katastru upisane samo kao držaoci nepokretnosti, a koje u međuvremenu nisu stekle i formalno pravo svojine.

Kupovina placeva i njiva „na reč“, koja je pre nekoliko decenija bila uobičajena praksa u Srbiji, sada postaje pravna zamka za mnoge porodice koje nemaju pisanu dokumentaciju o vlasništvu. Nakon brisanja privremenog svojstva držaoca, katastarska evidencija će automatski biti vraćena na prethodno zemljišnoknjižno stanje, odnosno na bivšeg, starog vlasnika. Iako građani ni tada formalno ne gube pravo da dokazuju vlasništvo, teret dokazivanja i pronalaženje ugovora starih i po pola veka biće isključivo na njima, što će voditi kroz iscrpljujuće i skupe parnice pred sudovima.

Kako bi se ovaj višedecenijski problem rešio, država sprovodi izmene zakona kroz program „Svoj na svome“, nastojeći da primeni princip jedinstva nepokretnosti i poveže nelegalizovane porodične kuće sa pripadajućim parcelama. Građanima se savetuje da ne čekaju poslednji trenutak i da pokrenu postupak konverzije državine u svojinu, jer bez upisanog prava vlasništva imovinu ne mogu legalno prodati, ostaviti u nasledstvo niti opteretiti hipotekom.

(24sedam)