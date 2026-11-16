Sudbinski dani u decembru donose luksuz i sreću za 3 znaka koji su celu godinu stezali kaiš. Proverite da li ste među njima i šta da uradite.

Ima onih koji su cele godine gledali u svaku paru, odlagali kupovinu i govorili sebi da će biti bolje kad prođe još ovaj mesec. E, izgleda da je čekanju došao kraj! Sudbinski dani u decembru donose preokret kakav se ne dešava često – novac više neće biti briga, a na luksuz i lepe stvari neće morati da se gleda samo kroz izlog.

Kraj godine će biti toliko dobar da će mnogi poželeti da decembar traje duže.

Lav: Decembar vraća novac koji je davno izašao iz džepa

Lavu je ove godine Jupiter u njegovom znaku obećao mnogo, a isporučio polako, tek kad se Lav umori od čekanja. U decembru se ta obećanja pretvaraju u nešto opipljivo. U prvoj polovini meseca, oko 10. decembra, stiže isplata, povraćaj ili dug za koji je Lav mislio da je otpisan zauvek.

Planete su se namestile tako da Lav dobija i priliku da sebi kupi nešto lepo bez griže savesti. Savet je jasan: ne delite taj novac odmah svima oko sebe, kako to Lav voli da radi. Prvo uzmite svoje, pa tek onda budite velikodušni. Luksuz za Lava ovog puta nije razmetanje, nego zaslužena nagrada.

Vaga: Jedan razgovor posle 15. decembra menja sve

Vaga je mesecima vagala ponude, ljude i opcije, i baš ta neodlučnost ju je koštala mira. Sudbinski dani za nju dolaze kroz razgovor, i to u drugoj polovini meseca, najverovatnije u utorak ili sredu popodne. Neko ko je dugo ćutao konačno izgovara ponudu ili rečenicu koju je Vaga priželjkivala.

Opomena je blaga, ali važna: ne tražite vreme za razmišljanje kad vam se pruži ono što ste tražili. Vaga ima običaj da i dobru vest stavi na čekanje, pa da je posle izgubi. Ovog decembra odluka doneta na licu mesta vredi više od nedelje premišljanja, a nagrada se vidi već do praznika, na računu i u raspoloženju.

Ribe: Sudbinski dani u decembru donose dom kakav ste priželjkivali

Ribe su godinu provele brinući se o drugima, a sebe ostavljale za kraj liste. Kad Sunce uđe u Jarac 21. decembra, sa najkraćim danom u godini, Ribama se otvara pitanje doma i porodice. Stan, preseljenje, renoviranje ili pomoć od roditelja stižu kao nešto što se dugo krčkalo iza leđa.

Ribe će to osetiti pre nego što stigne potvrda, jer im intuicija ovih dana ne laže. Obećanje za njih je toplo: praznike dočekuju u prostoru koji im prvi put posle dugo vremena liči na njih. Jedino na šta treba da pripaze jeste stara navika da sve odmah poklone drugima.

Kako da ne propustite svoj sudbinski trenutak u decembru

Mišljenje koje će se nekima dopasti, a drugima ne: sreća u decembru ne zaobilazi ljude jer nisu „rođeni pod srećnom zvezdom“, nego jer je ne prepoznaju. Lav, Vaga i Ribe imaju isti zadatak, da kažu „da“ kad se prilika pojavi, bez preteranog proveravanja. Decembar donosi luksuz samo onima koji ga prime. Do kraja meseca vredi zapisati svaki mali znak, svaki poziv i svaku ponudu. Kad se 31. decembra osvrnete, videćete da se sve vezalo u jednu priču.

(Krstarica)