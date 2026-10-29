Banatski pustolov otkriva tajne Bele Crkve

BELA CRKVA – Poznati domaći jutjub avanturista „Banatski pustolov“ započeo je svoju novu biciklističku ekspediciju dugačku 140 kilometara, čija je početna stanica prelepa Bela Crkva. Ruta, koja se proteže kroz brdoviti Banat i delove susedne Rumunije, vodi gledaoce kroz spektakularne predele Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“, prepoznatljivog po jedinstvenim peščanim dinama i bogatoj flori i fauni.

Prvi deo ove avanture posvećen je belocrkvanskim kulinarskim i turističkim adutima, poput Vračevgajskog i Glavnog jezera, koja u letnjoj sezoni privlače ogroman broj kupača i kampera. Pustolov je u svom novom video-zapisu podsetio na bogatu multikulturalnu istoriju ovog pograničnog mesta, koje datira još iz 14. veka, a u kojem su kroz vekove složno živeli Srbi, Rumuni, Nemci, Jevreji i Mađari.

Tokom vožnje kroz gradsko jezgro, zabeleženi su kadrovi prelepih starih fasada i arhitektonskih zdanja:

Rumunska pravoslavna crkva iz 1869. godine, podignuta na mestu nekadašnje kafane „Turska glava“;

Katolička crkva Svete Ane sagrađena 1809. godine;

Ruska crkva Svetog Jovana Bogoslova iz 1931. godine, koja krasi Trg ruskih kadeta;

Reprezentativno zdanje Opštinskog dvora.

Posebnu pažnju privukao je uspon uz 130 stepenica ka čuvenom vidikovcu „Tri krsta“. Ovaj lokalitet, postavljen još 1797. godine, simbolizuje Golgotu, a tokom Drugog svetskog rata služio je i kao stratište. Danas sa ovog mesta puca impresivna panorama na gradske tornjeve, staru gotičku crkvu na groblju, pa čak i na daleke kopove Termoelektrane Kostolac.

(Banatski pustolov)