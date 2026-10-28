Pao sneg na Svetu Petku: Kakva zima nas čeka po starom verovanju
Dok su se planine u Srbiji juče belele, oživelo je verovanje koje se vekovima prenosilo s kolena na koleno.
Sneg je juče padao na Kopaoniku i Goliji, a baš ova vremenska pojava starim Srbima je pomagala da predvide kakvo će vreme biti u narednom periodu.
Kako je na praznik Svete Petke padao sneg, pretpostavlja se da će zima biti hladna.
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Vreme, kao što je bilo juče, podseća da se jesen bliži kraju i da je vreme da počne priprema za hladne dane.
Prema starom narodnom verovanju, ako je na Svetu Petku toplo i sunčano, pred nama je blaga zima, dok hladno vreme, obilne padavine i sneg najavljuju oštre minuse i ledene dane.
Iako je reč o narodnom verovanju koje se prenosi generacijama, a ne o pouzdanoj meteorološkoj prognozi, ono se i danas rado pominje uoči i na sam praznik Svete Petke.
(Kurir)