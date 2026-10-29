RIK: Evo kako je glasao Južni Banat

Prema zvanično objavljenim rezultatima parlamentarnih izbora, izborna lista „Studentska lista – studenti pobeđuju“ odnela je ubedljivu pobedu u svih osam gradova i opština Južnobanatskog okruga.

Najbolji pojedinačni rezultat ova lista ostvarila je u Gradu Pančevu gde je osvojila čak 58,8 odsto glasova (42.193 birača), dok je najneizvesnija izborna trka zabeležena u Opštini Bela Crkva, gde je razlika u odnosu na drugoplasiranu listu iznosila svega 0,74 procentna poena.

Drugu poziciju po broju glasova u celom Južnom Banatu zauzela je izborna lista „Aleksandar Vučić – ujedinjena Srbija“. Ova politička opcija je svoj najveći procenat podrške zabeležila u Beloj Crkvi sa osvojenih 47,04 odsto (4.448 glasova), dok je u Pančevu pridobila poverenje 36,13 odsto izašlih birača (25.930 glasova).

Treća najzastupljenija snaga u ovom okrugu je koalicija „Ivica Dačić – faktor stabilnosti“ (SPS), koja je najveći udeo glasova dobila u Opštini Opovo – 2,04 odsto (122 glasa). Pored njih, prag od jednog procenta podrške uspele su da pređu još samo dve manjinske i regionalne liste u pojedinim sredinama. Lista Saveza vojvođanskih Mađara, sa Balintom Pastorom na čelu, zabeležila je rezultat iznad ovog nivoa u Plandištu (1,79%), Kovinu (1,48%) i Kovačici (1,27%), dok je lista „Evropska Srbija“ u Alibunaru osvojila 1,1 odsto glasova. Sve ostale izborne liste ostale su ispod jednog procenta podrške.

Kada se detaljnije pogleda raspored glasova po preostalim lokalnim samoupravama, pobednička „Studentska lista – studenti pobeđuju“ osvojila je u Vršcu 55,5 odsto (16.327 glasova), dok je lista oko SNS-a u ovom gradu dobila 38,91 odsto (11.447 glasova), a SPS 1,59 odsto (468 glasova). U Kovačici su studenti osvojili 54,16 odsto (7.272 glasa), koalicija oko SNS-a 39,12 odsto (5.552 glasa), dok je SPS uzeo 1,9 odsto (255 glasova).

U Opštini Opovo Studentska lista je osigurala 51,59 odsto (3.086 glasova), a lista „Aleksandar Vučić – ujedinjena Srbija“ 42,71 odsto (2.555 glasova). Sličan odnos snaga zabeležen je i u Plandištu, gde je prvoplasirana lista osvojila 50,32 odsto (2.864 glasa), dok je drugoplasirana uzele 42,39 odsto (2.413 glasova), a treći SPS 1,69 odsto (96 glasova).

U Alibunaru je Studentska lista odnela pobedu sa 49,24 odsto (5.306 glasova) ispred liste oko SNS-a koja je dobila 44,76 odsto (4.823 glasa), dok je SPS u ovoj opštini uzeo 1,56 odsto (168 glasova). Na samom kraju, u Beloj Crkvi su pobednički studenti osvojili 47,78 odsto (4.518 glasova) naspram 47,04 odsto koalicije oko naprednjaka, dok je u Kovinu Studentska lista slavila sa 47,74 odsto (8.545 glasova) ispred liste „Aleksandar Vučić – ujedinjena Srbija“ koja je tu osvojila 44,89 odsto glasova (8.034 birača).

Više od jednog odsto glasova osvojila je i lista mađarske nacionalne manjine, sa Balintom Pastorom na čelu. U Kovinu je dobila 1,48 odsto glasova, u Plandištu 1,79 odsto, a u Kovačici 1,27 odsto. Lista Evropska Srbija u Alibunaru je osvojila 119 glasova, odnosno 1,1 odsto. Sve ostale izborne liste zabeležile su manje od jednog odsto glasova u Južnom Banatu.

(Pančevac/RIK)