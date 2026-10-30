Deca kao preduzetnici: Besplatna Startup akademija

Novi ciklus besplatne onlajn „Startup akademije za decu“, pod nazivom „Komšiluk budućnosti“, počinje u nedelju, 1. novembra 2026. godine, saopštili su organizatori. Program koji realizuje Youthology Hub uz podršku Yettel fondacije namenjen je školarcima uzrasta od 8 do 14 godina iz cele Srbije, sa ciljem da razviju svoje prve poslovne ideje i digitalne veštine.

Tokom prethodna četiri nedelje, mališani iz 13 gradova Srbije uspešno su završili prvi ciklus, gde su u okviru izazova „Zdrava užina“ prošli ceo preduzetnički put – od ideje do kreiranja sopstvenih veb-sajtova.

„Posebno me je oduševilo kako ste uspeli da motivišete decu da dva sata budu fokusirana i rade sa uživanjem. Za nas iz Niša ovo je bila divna prilika da se uključimo u program koji nam inače nije lako dostupan“, istakla je majka jednog od polaznika iz Niša.

Edukativni program se održava onlajn, putem platforme Zoom, svake nedelje od 10 do 12 časova, što omogućava deci iz svih krajeva zemlje jednake šanse za neformalno obrazovanje. U novom ciklusu polaznici će raditi na projektima za unapređenje svog neposrednog okruženja, a na kraju četvoronedeljnog programa svi učesnici dobijaju zvanične sertifikate.

Iako je učešće potpuno besplatno, broj mesta za novi ciklus je ograničen, a roditelji mogu prijaviti svoju decu putem zvaničnog sajta www.youthologyhub.rs.