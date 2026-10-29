Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog: Tri osobe poginule

Tri osobe su poginule, dok je 12 povređeno u teškoj nesreći kada se vojni helikopter EUFOR-a srušio u mestu Gorice kod Brčkog. Poziv o padu letelice zaprimljen je oko 16 časova, nakon čega su na teren hitno upućene sve dežurne službe, uključujući policiju, vatrogasce i ekipe hitne pomoći koje su obezbedile šire područje incidenta.

Prema rečima portparola JZU Zdravstveni centar Brčko, Saliha Ibrahimegovića, na licu mesta je konstatovana smrt tri osobe, dok se povređeni trenutno nalaze na medicinskoj opservaciji.

„Na mestu nesreće konstatovana je smrt tri osobe, dok je 12 povređenih prevezeno u bolnicu, gde je u toku njihovo zbrinjavanje i medicinska opservacija. Jedna osoba nalazi se u veoma kritičnom stanju i podvrgnuta je operativnom zahvatu“, potvrdio je Ibrahimegović.

Prema izjavama očevidaca sa terena, do tragedije je došlo nakon što je helikopter sa dve elise iznenada počeo da se okreće u vazduhu pre samog pada. Na fotografijama i snimcima sa mesta nesreće vide se potpuno uništeni ostaci vojne letelice.

Ubrzo nakon udesa zvaničnim saopštenjem oglasila se i komanda međunarodnih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini.

„EUFOR može da potvrdi da je danas, tokom rutinske operacije na području Brčkog, došlo do nesreće u kojoj se srušila jedna od njegovih letelica“, navodi se u zvaničnom saopštenju komande. U dokumentu se dodaje da među civilnim stanovništvom nema povređenih, niti je oštećena privatna ili javna imovina.

Iz EUFOR-a ističu da je pokrenuta potpuna i detaljna istraga o uzrocima ovog incidenta, te su apelovali na javnost da izbegava spekulacije i prati isključivo zvanične kanale informisanja.