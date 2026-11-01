Podrška iz Rumunije: TV TOK unapređuje program na rumunskom jeziku

KOVAČICA – Lokalna televizija TV TOK iz Kovačice dobila je, po drugi put od svog osnivanja, finansijsku podršku od Departmana za Rumune u rasejanju (DRP) Vlade Rumunije za realizaciju projekta „Podrška emitovanju programa na rumunskom jeziku“.

Projekat je u oblasti medija uspešno kandidovalo udruženje „Media Center Kovačica“, a njegova ukupna vrednost iznosi 119.030 leja (oko 2,8 miliona dinara).

Ova značajna bespovratna sredstva, namenjena podršci medijima na jezicima nacionalnih manjina i očuvanju kulturnog identiteta, iskorišćena su za nabavku moderne IT i studijske opreme. Redakcija na rumunskom jeziku opremljena je velikim „Bravia“ monitorom sa mobilnim nosačem, kao i sa četiri napredne stanice za video-montažu koje sadrže profesionalne monitore i zvanične softverske licence „Edius“.

Pored tehničke modernizacije, projektom su obezbeđeni i autorski honorari za novinare i saradnike.

Glavni cilj ove investicije jeste obezbeđivanje optimalnih tehničkih i profesionalnih uslova za rad redakcije, kao i nesmetano i kvalitetno emitovanje programa na materenjem jeziku rumunske zajednice u Vojvodini. Sve emisije u produkciji TV TOK dostupne su i na zvaničnom Jutjub kanalu ove televizije, čime je omogućena laka dostupnost informacijama Romunima u Srbiji, ali i u dijaspori.

(RTV KOvačica)