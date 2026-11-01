Opovo i Sefkerin: U ponedeljak akcija dobrovoljnog davanja krvi

OPOVO / SEFKERIN – U organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Opovo, u ponedeljak, 2. novembra, biće održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Organizatori pozivaju sve humane sugrađane da se odazovu u što većem broju kako bi se obezbedile stabilne rezerve krvi i pomoglo pacijentima kojima je ova dragocena tečnost neophodna za lečenje.

Akcija u Opovu donosi važnu novinu za davaoce, jer će se sprovoditi u novim prostorijama Crvenog krsta Opovo, koje se nalaze u zgradi Doma kulture. Ulaz je obezbeđen kod košarkaškog igrališta, na mestu nekadašnjeg ulaza u bioskop, a ekipe će dežurati u terminu od 13 do 15 časova. Odmah nakon toga, akcija se seli u Sefkerin, gde će građani moći da daju krv u prostorijama zdravstvene ambulante od 16 do 18 časova.

„Krv mogu dati sve zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina koje ispunjavaju medicinske uslove za dobrovoljno davanje krvi”, podsećaju iz Crvenog krsta Opovo i apeluju na građane da izdvoje malo vremena i pokažu solidarnost.

(Glas Opova)