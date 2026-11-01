Lavanda za mir i terapiju duše u Specijalnoj bolnici Kovin

Radno-okupaciona terapija svakodnevno se sprovodi u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ kao jedan od ključnih stubova psihosocijalne rehabilitacije pacijenata. Povodom Meseca mentalnog zdravlja, u ovoj ustanovi organizovana je i posebna radionica aromaterapije sa lavandom, saopštili su nadležni.

Ova vrsta lečenja u kovinskoj bolnici ima dugu tradiciju i primenjuje se sa ciljem poboljšanja psihomotornih sposobnosti, održavanja pažnje, jačanja motivacije i resocijalizacije pacijenata radi lakšeg povratka u zajednicu.

Direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“, dr Jovanka Petrović, istakla je važnost ovakvih aktivnosti u borbi protiv predrasuda.

– Ovo je radionica u okviru jednog setinga raznih radionica okupaciono radne terapije i fizikalne terapije u okviru Meseca mentalnog zdravlja. Cilj je da se umanji stigma, da se prihvate određene situacije, problemi i bolesti, i da mi budemo među svima ostalima u zajednici. Jedna od aktivnosti radne terapije je terapija sa lavandom. Znamo da je lavanda biljka koja umiruje nervni sistem, smanjuje anksioznost, deluje antistresno i poboljšava san. Na ovoj radionici pacijenti su skidali mirisne cvetiće sa grančica i pravili kesice sa lavandom – izjavila je dr Petrović.

Mirisni paketići koje su pacijenti napravili poslužiće višestruko. Korisnici će moći da ih zadrže pored svojih kreveta i ormara kako bi uživali u opuštajućem dejstvu biljke, ali će proizvodi biti izloženi i na predstojećim bazarima. Novac prikupljen od prodaje biće iskorišćen za kupovinu novog repromaterijala za radionice.

Uprava bolnice najavila je da već sledeće godine planira sadnju sopstvenog vrta lavande u krugu ustanove. Na taj način, korisnici će imati trajan prostor za odmor i uživanje u opuštajućim mirisima i prepoznatljivoj ljubičastoj boji ove lekovite biljke.

(RTV Pančevo)