Besplatna auto-sedišta za decu: Produžen rok za prijavu!

Grad Pančevo produžava rok za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih auto-sedišta do 09. novembra 2026. godine. Na raspisani javni poziv za dodelu auto-sedišta mogu biti prijavljena deca rođena u drugoj polovini 2024. godine i tokom 2025. godine, odnosno deca rođena u periodu od 1. jula 2024. godine do 31. decembra 2025. godine.

Pravo na prijavu imaju roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva, koji poseduju putničko motorno vozilo u vlasništvu jednog od roditelja ili staratelja.

Uz popunjen prijavni formular, potrebno je priložiti dokaz o prebivalištu roditelja ili staratelja na teritoriji grada Pančeva, dokaz o posedovanju putničkog vozila, izvod iz matične knjige rođenih za dete, kao i potpisane izjave i saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Ukoliko je reč o samohranom roditelju, potrebno je priložiti i odgovarajući dokaz o tom statusu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva, na šalterima 1 i 2, ili poslati poštom na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava, Trg kralja Petra I broj 2–4, Pančevo, uz naznaku: „Prijava na javni poziv za dodelu besplatnih auto-sedišta za decu, Komitetu za bezbednost saobraćaja grada Pančeva“ do 9. novembra 2026. godine.

U slučaju da broj blagovremenih i urednih prijava bude veći od broja raspoloživih auto-sedišta, prednost će imati samohrani roditelji i roditelji sa troje i više dece. Neblagovremene, nepotpune i prijave koje ne ispunjavaju propisane uslove neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije, tekst javnog poziva i potrebni obrasci dostupni su na zvaničnom sajtu Grada Pančeva, u odeljku „Konkursi i javni pozivi“.