Optužnica protiv muškarca iz Omoljice: 40 kg kanabisa pronađeno u njegovom vozilu

Više javno tužilaštvo u Pančevu danas je podiglo optužnicu protiv B.B. (46) iz Omoljice, jer je policija 5. juna u teretnom vozilu kojim je upravljao pronašla skoro 40 kilograma kanabisa.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenom produži pritvor zbog postojanja opasnosti od bekstva, kazni ga po zakonu, oduzme mu opojnu drogu i teretno vozilo, kao i da ga obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je on tog dana na putu iz pravca Pančeva ka Ivanovu teretnim vozilom marke „citroen“ model „jumper“ neovlašćeno radi prodaje prenosio opojnu drogu kanabis u količini od 39 kilograma i 626 grama.

Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga za koje je propisana kazna zatvora od tri do 12 godina.

(Beta)