Izmena trasa autobusa na linijama 6 i 7 na Strelištu

Pantransport obaveštava javnost da će od ponedeljka, 2. novembra, usled izvođenja građevinskih radova u delu ulice Radivoja Koraća u naselju Strelište, nastupiti privremena izmena trase kretanja autobusa na linijama 6 (Centar – Strelište – Vojlovica) i 7 (Jabuka – Strelište – Rafinerija).

Iz smera centra grada, autobusi će se od ulice Dušana Petrovića Šaneta kretati izmenjenom rutom kroz ulice Prešernovu i 7. jula, odakle će nastavljati redovnom trasom ka krajnjem odredištu.

U suprotnom smeru predviđena je identična trasa. Zbog ovih radova, van primene će privremeno ostati stajalište u ulici Radivoja Koraća za oba smera. Kao zamena, biće uvedeno alternativno stajalište u zoni raskrsnice ulica 7. jula i Prešernove, koje će takođe važiti za oba smera pomenutih linija.

Prema rečima nadležnih, građevinski radovi u ulici Radivoja Koraća bi trebalo da potraju do 30. novembra 2026. godine.

(Pančevac/S.L)