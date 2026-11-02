Projekat AirMON donosi čistiji vazduh u Južni Banat

Zavod za javno zdravlje Pančevo i RRA „Južni Banat” uspešno realizuju IPA projekat „AirMON” [2026] sa ciljem unapređenja kvaliteta vazduha u ovom regionu. Na nedavno održanoj konferenciji za medije predstavljeni su dosadašnji rezultati i moderna oprema za monitoring vredna oko 600 hiljada evra.

Projekat „Prekogranična mreža za monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha (AirMON)” sprovodi se u partnerstvu sa Univerzitetom prirodnih nauka iz Temišvara, rešavajući problem zagađenja u Južnobanatskom okrugu i rumunskom okrugu Timiš. Merenja se tokom cele godine obavljaju na šest lokacija: u Pančevu, Vršcu, Beloj Crkvi i Plandištu.

„Ovo je druga godina realizacije projekta u okviru kog smo nabavili svu potrebnu opremu i započeli merenja. Svi dosadašnji ciklusi su završeni i uskoro očekujemo zvanično objavljivanje rezultata”, izjavila je dr Ljiljana Lazić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Nova mobilna oprema, smeštena u namensku prikolicu, prati ugljen-monoksid, azotne okside, sumpor-dioksid, ukupni sumpor, BTX, kao i PM10 i PM2,5 čestice u realnom vremenu. Pored toga, sistem analizira uzorke na prisustvo teških metala, pesticida i policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAU).

„Cilj nam je da nakon završetka ispitivanja predložimo konkretne mere i izradimo programe kontrole kvaliteta vazduha za lokalne samouprave sa obe strane granice”, istakla je dr Lazić.

Ukupna vrednost AirMON projekta iznosi oko 1,3 miliona evra, dok je pančevačkim partnerima dodeljen budžet od 578.943,75 evra. Evropska unija sufinansira 85 odsto ovog iznosa kroz IPA program, dok je preostalih 15 odsto obezbeđeno uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za finansije AP Vojvodine.

(Pančevac/Start013)