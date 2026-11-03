„Bibiana” u poseti Kovačici: Svet umetnosti za decu

Predstavnici Međunarodnog doma umetnosti za decu „Bibiana” iz Bratislave, predvođeni direktorkom Petrom Flahovom, boravili su u višednevnoj poseti Srbiji. Ova ugledna slovačka institucija predstavila se najpre na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, gde su posetioci imali jedinstvenu priliku da vide najbolja svetska ostvarenja u oblasti ilustracije za decu u poslednje dve godine, a delegacija je obišla i Ministarstvo kulture.

Nakon Beograda, gosti iz Slovačke posetili su Kovačicu, gde su obišli čuvenu galeriju „Babka” i Osnovnu školu „Maršal Tito”. Tom prilikom učenicima iz Kovačice i Padine poklonjene su vredne knjige iz bogatog izdavačkog programa ove institucije, što je od velikog značaja za lokalnu sredinu jer se u ovoj školi nastava odvija na slovačkom jeziku.

„Srećni smo što možemo da primimo te knjige u našu školu. Ovo je nastavak jedne lepe saradnje koja traje godinama i decenijama unazad između Bibiane, galerije Babka, osnovne škole i Memorijalnog centra doktora Janka Buljika”, istakli su domaćini tokom susreta.

Pored podele poklona, pokrenuta je i dugoročna inicijativa da se kroz edukaciju u narednim godinama pomogne razvoj mladih i talentovanih lokalnih ilustratora. Tokom ove važne posete razgovaralo se i o konkretnim mogućnostima zajedničke saradnje slovačkih institucija i kulturnih ustanova opštine Kovačica na predstojećoj svetskoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

Dan Slovačke na ovoj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji već je zvanično zakazan za četvrtak, 24. jun 2027. godine, što će biti idealna prilika za nastavak i krunisanje ove uspešne prekogranične kulturne razmene.

(Pančevac)