Hitna pomoć: Sezona prehlada je u jeku

Služba hitne medicinske pomoći u Pančevu zabeležila je tokom proteklog vikenda povećan broj intervencija na terenu, kućnih poseta i transporta, ali i veliki priliv pacijenata u samoj ambulanti. Sa dolaskom hladnijeg perioda zvanično je počela sezona respiratornih infekcija, zbog čega se Hitnoj pomoći masovno javljaju građani sa simptomima prehlade i povišene temperature.

Lekari apeluju na sugrađane da u slučaju blažih tegoba i prehlada pomoć potraže u svojim matičnim domovima zdravlja, jer služba hitne pomoći obavlja samo osnovne preglede i ne sprovodi laboratorijsku dijagnostiku.

„Sa prehladama ne možemo ništa, mi ne prepisujemo antibiotike i ne možemo da vadimo krv. Možemo samo da uradimo osnovni pregled i da savetujemo pacijente da se sutradan jave u svoju ambulantu kako bi mogli da urade odgovarajuću dijagnostiku”, objašnjavaju iz pančevačke Hitne pomoći.

Posebna molba upućena je roditeljima dece koja dobiju temperaturu u kasnim večernjim satima. Lekari savetuju da se deci najpre daju adekvatni lekovi za obaranje temperature po već poznatim principima, a da se potom ujutru jave u nadležni školski ili predškolski dečji dispanzer.

Pored respiratornih infekcija, ekipe na terenu su najčešće zbrinjavale hronične bolesnike, prvenstveno astmatičare i osobe sa visokim krvnim pritiskom, kojima smeta trenutno prelazno vreme, kao i lica u alkoholisanom stanju. Iz ove ustanove podsećaju građane da je važno pravilno proceniti kada je situacija zaista hitna, kako bi medicinske ekipe mogle efikasno da pomognu životno ugroženim pacijentima.

(Pančevac/RTV Pančevo)